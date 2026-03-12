“ランナー膝”に苦しむステフィン・カリーが10日間の欠場延長…本人は終盤戦に向け意欲

3月12日（現地時間11日）、右ヒザの負傷で離脱しているステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が、さらに10日間の欠場となることが報じられた。現地メディア『ESPN』などが伝えている。



Golden State's Stephen Curry will miss another 10 days with his ailing knee, stretching his absence to five more games and a total of 20 consecutive, sources tell me and @anthonyVslater. Curry has started on-court work and is aiming to intensify his workouts.

- Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2026

カリーは“ランナー膝”とも呼ばれる「膝蓋大腿疼痛症候群」と診断され、2月4日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦から、現在までに15試合を連続欠場。ランナー膝は膝蓋骨の腫れと痛みを生じさせ、豊富な運動量でコートを駆け回るカリーにとっては、そのパフォーマンスを阻害する症状だ。

カリーはここ数日でコートでの練習を再開しており、復帰に向けて歩を進めている。チームの関係者によると、カリーはシーズン終盤戦の復帰について前向きであり、プレーイン・トーナメントへの出場が予測されるチームを、ポストシーズンまで導く意欲を示している。

現時点で32勝33敗（勝率49.2パーセント）の戦績を挙げ、ウェスタン・カンファレンスの9位につけているウォリアーズ。今シーズンは勝ち負けが交互する不安定な日々を送っており、3月8日のオクラホマシティ・サンダー戦からは3つの黒星が続いている。

1月20日のマイアミ・ヒート戦では、主力フォワードのジミー・バトラーが右ヒザの前十字靭帯断裂のアクシデントに見舞われ、戦力を大きく削がれたウォリアーズ。プレーオフ進出にはカリーの力が不可欠であり、なんとか健康な姿を取り戻してもらいたい。

【動画】カリーの爆発力あふれるオフェンスは健在！