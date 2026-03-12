【B2第24節 見どころ】信州と福島にプレーオフ進出確定の可能性…横浜EXはホームで福岡を迎え撃つ

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は神戸ストークスが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」一番乗りを決めた中、今節は信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズにプレーオフ進出確定の可能性がある。すんなりと決まるか、あるいは対戦相手やマジック対象クラブが待ったをかけるか、今節も注目必至だ。

アウェークラブが優勢だった前節で唯一ホームを守りきった横浜エクセレンスが、今節も本拠地にライジングゼファー福岡を迎える。エライジャ・ウィリアムスと永野威旺の働きが特に目を引き、2戦ともベルテックス静岡から前半に大量リードを奪う展開で、神戸に屈した前々節の無念を晴らした。今シーズン15勝6敗と“貯金”を増やしているホームで引き続き白星を重ねたい。

福岡は現在5節連続で1勝1敗だが、直近の4節が勝率上位の対戦相手であることを考えると、着実に地力は上がっている。前節のGAME1では福井ブローウィンズを64得点に抑えて白星。GAME2では96失点を喫するなど不安定さもあるものの、きっかけをつかめば急浮上しそうだ。

このカードは木・金曜の開催となっているため、福岡にとっては中3日でのアウェー戦というタイトな日程だが、この先も上位クラブとの対戦が続く中、ここで連勝して勢いづくチャンスと受け止めたい。4節連続でGAME1に勝利しながら、GAME2で失点が増えていることを考えると、ベンチメンバーが守備でスターターの負担を軽減し、チーム全体が2戦を通じて高い強度を保つことが重要となる。

B2第17節を最後に欠場していた細谷が前節GAME2で復帰［写真］＝B.LEAGUE

前節も1つ落としてしまった福井だが、GAME2でヒシグバータル・オーギルが23得点と爆発したことと、第18節から欠場していた細谷将司の戦列復帰はチームの士気を高めるだろう。対する岩手ビッグブルズは接戦を勝ちきれない試合が続いており、前節も信州に大差で2連敗。GAME2で今シーズン2度目の1ケタ得点に封じられたクレイ・マウンスは、その悔しさを晴らすべく、普段以上に積極的に攻めなければならない。

西地区2位につける愛媛オレンジバイキングスは、ホームで鹿児島レブナイズを迎え撃つ。前節で福島とのGAME1に惜敗したが、GAME2は残り3秒にシャキール・ハインズの劇的3Pシュートが飛び出し、前半15点ビハインドから逆転勝利。一方の鹿児島はGAME1が5点差、GAME2がわずか1点差で神戸に及ばず、西地区4位に順位を下げた。とはいえ、両者の間にはまだ4ゲーム差しかない。鹿児島は、前節不調だった3Pシュートも臆することなく狙っていきたい。

ブラントが静岡を攻守でけん引できるか［写真］＝B.LEAGUE

前節のGAME2を1点差で制し連敗を9で止めたバンビシャス奈良は、静岡のホームへ乗り込む。連勝を伸ばすためにも、今シーズン4勝15敗と鬼門のアウェー戦を打破したいところだ。受けて立つ静岡は、西地区最下位脱出を目指し、7位につける奈良との直接対決でゲーム差を縮めたい。今シーズンこれまでの対戦は静岡の4戦4敗だが、攻守に存在感を放っていたアンガス・ブラントが今節もゴール下を支配できるか、注目が集まる。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦の第24節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。現在平均6.3アシストでB2トップを走る石川海斗（熊本ヴォルターズ）は、古野拓巳（愛媛オレンジバイキングス）に続き史上2人目となる2500アシストの大台を射程圏内に捉えている。また、B2歴代最多2920アシストを記録している古野は、600スティール、700本3P成功の2部門でも節目の記録が見えてきた。それぞれ達成まで残り12スティール、3P成功26本としており、いずれの記録も達成すれば史上2人目の大記録となる。

◆■B2第24節試合日程

・横浜エクセレンス vs ライジングゼファー福岡（＠シンコースポーツ寒川アリーナ）



GAME1：3月12日（木）19時05分～ GAME2：3月13日（金）19時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 青森ワッツ（＠ホワイトリング）



GAME1：3月14日（土）14時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 鹿児島レブナイズ（＠宇和島市総合体育館）



GAME1：3月14日（土）14時55分～ GAME2：3月15日（日）15時05分～

・福井ブローウィンズ vs 岩手ビッグブルズ（＠セーレン・ドリームアリーナ）



GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

・ベルテックス静岡 vs バンビシャス奈良（＠静岡市中央体育館）



GAME1：3月14日（土）17時05分～ GAME2：3月15日（日）16時05分～

・神戸ストークス vs 山形ワイヴァンズ（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：3月14日（土）18時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～