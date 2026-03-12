ケミプロが一時１１％超の急騰演じる、高市成長戦略の急先鋒ペロブスカイト太陽電池関連で人気再燃

ケミプロ化成<4960.T>が急騰、一時１１．６％高の７６０円まで駆け上がる場面があった。高市早苗首相肝いりの成長戦略では、１７の重点投資分野に関して日本成長戦略会議が優先的に投資支援対象とする６１製品・技術を選出、今後品目ごとに官民投資ロードマップを作成し漸次政策発動の運びとなる。そのなか日本発祥の次世代電池であるペロブスカイト太陽電池がリストアップされており、その関連銘柄への物色人気が再燃している。



ケミプロは紫外線吸収剤で国内トップシェアを誇るが、同分野で培った有機合成技術を武器に、ペロブスカイト太陽電池の発電効率を向上させる材料の開発推進を標榜している。既に産業技術総合研究所の「被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業」に採択されており、産総研は耐久性向上や高効率化を実現する技術開発支援と、ペロブスカイト太陽電池の社会実装を加速させるための後押しを行う。株式市場でもケミプロはペロブスカイト太陽電池関連の有力株として認知されている。



出所：MINKABU PRESS