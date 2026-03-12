【WBC】韓国、162km守護神候補のマイアミ合流叶わず　「2／3回4四球」大乱調で「本人から“難しい”と連絡」

17年ぶりのWBC準々決勝進出を決めた韓国代表が、一人少ない29人でマイアミ決戦に臨むことになった。

韓国代表のリュ・ジヒョン監督は3月12日（日本時間）、米フロリダ州のFIUベースボール・スタジアムで行われた公式練習前で、現地報道陣に対しライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）の追加招集がないことを明らかにした。

指揮官は「オブライエンから代表合流が難しいとの連絡があり、カージナルス側も同様の意見を伝えた。オブライエン本人は代表合流を望んでいたが、前日の登板結果が思わしくなく、現在のコンディションでは難しいと冷静に判断したようだ」と説明したという。

東京ドームで行われた1次ラウンドを奇跡的に突破し、2009年以来の8強入りを果たした韓国代表は現在、投手が1人少ない状況だ。オーストラリアとのプール最終戦で先発登板するも、1回終了後に緊急降板したソン・ジュヨンが離脱したからだ。

オーストラリア戦後、マイアミ行きのチャーター機には乗らず、韓国に帰国して精密検査を受けたソン・ジュヨン。所属するLGツインズによると「左肘の炎症で10日間の投球回避が必要」とのことで、ソン・ジュヨンの代表復帰は厳しくなった。

そのソン・ジュヨンの代替選手として、最有力候補に挙がっていたのがオブライエンだった。

ライリー・オブライエン（写真提供＝AP／アフロ）

韓国人の母親を持ち「ジュンヨン」のミドルネームを持つ韓国系アメリカ人投手のオブライエン。最速162kmのシンカーを武器とする31歳右腕は当初、韓国代表の最終エントリー30人に含まれていたが、2月末に右ふくらはぎを負傷した影響で辞退していた。

その後、今月8日にニューヨーク・メッツとのオープン戦で実戦復帰すると、最速159kmを記録するなど1回1四球無失点と好投し、マイアミからの韓国代表合流に期待が高まっていた。

ところが、2度目の登板となった11日のメッツ戦では4回から2番手で登板するも、0.2回で4四球1失点と制球が乱れ、1回ももたずにマウンドを降りた。この結果が結局、オブライエン本人とカージナルスを躊躇させ、代表合流が最終的に白紙となった理由だと解釈できる。

韓国代表はソン・ジュヨンの代替選手として、追加でもう1人選ぶことができた。予備投手リストには、ムン・ドンジュ、ペ・チャンスン、ユ・ヨンチャン、キム・テギョンが登録されており、このうちユ・ヨンチャンはウォン・テインの代替、キム・テギョンはオブライエンの代替としてすでに代表に合流している。残る選手はムン・ドンジュとペ・チャンスンだ。

ただ、リュ・ジヒョン監督はスケジュールの関係で追加の合流は難しいとして、現在のエントリー29人のまま準々決勝に臨む考えを示した。韓国代表は3月14日、ローンデポ・パークでプールD1位との準々決勝に臨む。

（記事提供＝OSEN）