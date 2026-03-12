12日11時現在の日経平均株価は前日比578.03円（-1.05％）安の5万4447.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は94、値下がりは1478、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は131.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が83.43円、東エレク <8035>が67.19円、豊田通商 <8015>が19.05円、京セラ <6971>が18.45円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を67.39円押し上げている。次いで信越化 <4063>が31.25円、コナミＧ <9766>が7.19円、任天堂 <7974>が6.12円、フジクラ <5803>が5.68円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇はその他製品、鉱業、機械の3業種にとどまっている。値下がり1位は不動産で、以下、銀行、証券・商品、その他金融、水産・農林、金属製品と並ぶ。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

