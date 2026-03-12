2026年3月10日、中国メディアの新浪科技は、パソコン（PC）・スマートフォン向け部品の価格高騰によりメーカーが厳しい選択を迫られていると報じた。

記事は、メモリーやSSD、CPUなどの主要部品が軒並み値上がりし、PCの組み立てコストが大幅に上昇していると紹介。市場調査会社TrendForceの最新レポートを引用し、2026年の世界ノートPC市場が需要低迷とコスト上昇の二重苦に直面していると伝えた。

その上で、メーカーは製品価格を大幅に引き上げてコストを消費者に転嫁するか、自社の利益を大きく犠牲にするかという選択を迫られており、メーカーや流通業者が従来の利益構造を維持しようとした場合、小売希望価格900ドル（約14万2000円）の主流モデルは約40％の値上げが必要になるとのTrendForceの試算を紹介している。

記事はさらに、大幅な値上げは販売台数の減少に直結するとし、調査会社ガートナーが今月初めに発表した予測では、26年の世界のPC出荷量が前年比10．4％減、スマートフォン出荷量が同8．4％減になるとの見通しを示したことに触れた。

このほか、メモリーやSSDの価格高騰が続けば状況はさらに悲観的になる恐れがあり、メーカーにとっては利益と販売台数の「ダブルパンチ」となる可能性が高いとの見方を示した。

中国のネットユーザーからは「使えるうちは絶対に買い替えない」「みんなで買わなければ値上げも意味がない」と買い控えを宣言する声が相次いだほか、「2年前に207元（約4800円）で買ったメモリーが今では1000元（約2万3000円）超え」「540元（約1万2400円）のメモリーを旧正月明けに2000元（約4万6000円）超で売った」と部品価格の急騰を実感する投稿も目立った。

さらには、「給料は全然上がらないのに、どうやって消費しろというのか」「工業製品がここまで値上がりするなんて。今までの認識を覆された」といった不満の声も上がっている。（編集・翻訳/川尻）