◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールD ドミニカ共和国 - ベネズエラ(日本時間12日、ローンデポ・パーク)

日本と準々決勝で戦うのはドミニカ共和国とベネズエラどちらか、直接対決が繰り広げられています。

初回に、ドミニカ共和国のフアン・ソト選手がセンターへの強い当たりで2ランホームランを記録。ウラにベネズエラもタイムリーで1点返しますが、3回にケテル・マルテ選手、ブラディミール・ゲレーロJr.選手とMLBでも活躍する選手がそろってソロホームランを放ちます。ベネズエラもルイス・アラエス選手のタイムリーなどで4-3と追い上げます。

しかし4回には2アウト1・3塁からフェルナンド・タティスJr.選手が振り抜いた瞬間からわかる確信弾で3点を追加。

その後両チームヒットは出すも、得点は与えず6回終了時点で【ドミニカ共和国7-3ベネズエラ】。後半戦へ向かいます。

プールDはすでにドミニカ共和国とベネズエラが1次ラウンド進出を確定させていて、準々決勝でどちらが日本とあたるのかが注目されています。試合に敗戦したプールD2位が日本時間15日に日本とぶつかります。