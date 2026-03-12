若林正恭、初小説『青天』執筆秘話を明かす 商業出版すべきか、1行めぐって編集者と2時間議論…エピソード続々

若林正恭、初小説『青天』執筆秘話を明かす 商業出版すべきか、1行めぐって編集者と2時間議論…エピソード続々