若林正恭、初小説『青天』執筆秘話を明かす 商業出版すべきか、1行めぐって編集者と2時間議論…エピソード続々
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、12日放送のBSテレ東『あの本、読みました？』（後10：00）に出演し、初小説『青天』（アオテン）について語る。
【予告動画】若林正恭、初小説『青天』執筆秘話を明かす
喫茶店の壁に体当り、アメフトを題材にした『青天』執筆時の苦労から、商業出版するか悩んだことも明らかに。若林から相談された、歌人・加藤千恵が赤裸々に証言「もしつまらなかったら…」。
1行を削除する？しない？で、編集者と会議室で2時間の議論。さらに、朝井リョウの文庫解説に若林も驚がくした秘話や、小説のような劇的な展開で話題の大ヒットエッセイ“爆笑の裏話”なども明かされる。
■出演者
鈴木保奈美
山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）
若林正恭（タレント・作家）
加藤千恵（歌人・作家）
黒岩里奈（文藝春秋）
諏訪部順一（ナレーター）
まつもとせろ里（ナレーター）
■『青天』あらすじ
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち砕かれた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
【青天／アオテン】……アメリカンフットボール用語で、試合中に仰向けに倒されること。
