まだ冬の寒さが残る2月中旬、東京・足立区のアパートで新作ドラマのロケがおこなわれていた。撮影に参加していたのは、俳優の飯豊まりえと間宮祥太朗だ。

「飯豊さんは『捜一』と書かれた腕章をしていました。捜査一課の刑事役みたいです。やじ馬や報道陣に扮したエキストラが大勢いて、アパートのまわりには撮影用のパトカーが数台停まっていました。見た目だけだったら、事件現場そのものでしたよ」（居合わせた人）

今回の撮影は、大手配信サイトで予定されている新作ドラマだという。

「韓国でシリーズ化している人気ドラマを、日本版にリメイクしたものです。ストーリーは、天才医師が疾患に関わる難事件の真相を解き明かしていくというもの。日本でもシリーズ化されるか、期待が持たれています」（ドラマ関係者）

ロケ現場では、事件シーンの撮影ということもあり、緊張感が漂っていた一方で、こんな場面もあったという。

「アパートの部屋に先に入った飯豊さんが、スタートの声がかかる直前、間宮さんの襟元を直してあげていました。本来であればスタッフが直すところでしょうが、飯豊さんの “世話女房” の一面が垣間見えましたね。現場が “和んだ” 瞬間でした」（前出・居合わせた人）

プライベートでは、スペシャルドラマ『岸辺露伴は動かない』（NHK）の共演をきっかけに俳優の高橋一生と結婚した飯豊。年上旦那との私生活を経て、“世話女房” になったのかも。