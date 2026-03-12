下で炊いて、上で焼く・蒸す。メスティンを2階建てにしたら多機能になりました
キャンプ飯って作って食べるのは楽しいけど、装備によっては1つずつの調理になって面倒なこともありますよね。とはいえ、大きなコンロやたくさんの調理器具を持っていくのはソロや少人数だと大変過ぎますし……。
そんな悩みに応えてくれそうなのが、「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」。2段構造で一度に複数の調理ができ、スタッキング収納でコンパクトなのが特長。
他にも便利な機能が揃っておトクな先行セールが始まっているので、さっそくチェックしていきましょう。
煮る炊く焼くが1台で叶うマルチギア
「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」は名前のとおり様々な調理が1台で叶うのがポイント。煮る炊くに必要な鍋をメインに、グリルプレートや蒸し皿、湯切り蓋にもなるまな板まで揃っています。
それらがコンパクトにスタッキング収納が可能。すべてのアイテムを入れてペットボトルほどの重量約600gのため、荷物を減らしたいソロキャンにもピッタリ。
2層構造にできるのでランチボックスとしても使えたり、空いた部分にはガスバーナーやカトラリーを入れてより省スペースに持ち運べますよ。
1調理で2品作れる
深さのある本体では煮込み系料理を作りつつ、蒸し皿やグリルプレートを装着すれば同時調理も可能に。
おかずと主食が一度に完成するので、これはかなり効率的ですね。
もちろんグリルプレートは単体でも使えるので、コンロさえ用意すれば一度に3品作ることだって可能。おいしそうなステーキもワイルドな焼き目で楽しめますよ。
まな板プレートは水切りやすりおろし機としても活躍。麺や茹で野菜の湯切りなども簡単になるのでキャンプ飯の幅も広げられそうですね。
素材にこだわり軽量化もビジュアルも
素材にはハードアノダイズド加工したアルミ合金を採用。熱伝導性が向上し、焦げつきも抑制されるので安定した調理が調理が楽しめるとのこと。
グリルプレートにはノンスティックコーティングも施されているので、少ない油で肉や魚をくっつきにくく焼けるとのこと。汚れも軽く水を流せばOK。
ブラックとグレーの渋い2トーンは無骨でアウトドア欲が高まるデザインかと。ソロ派でも大人数派でもひとつあると便利だと思うので、気になった人はぜひおトクな先行セールでチェックしてみてください。
