PS Plus、3月の海外向けゲームカタログ公開！ 「ペルソナ5R」や「ウォーハンマー 40,000: スペースマリーン 2」など9点
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」における2026年3月の海外向けラインナップを公開した。提供は3月17日開始。
3月のラインナップは「Warhammer 40,000: Space Marine 2」（PS5）、「EA Sports Madden NFL 26」（PS5）など。他にも、「Persona 5 Royal」（PS5/PS4）、「Blasphemous 2」（PS5/PS4）、「Astroneer」（PS5/PS4）、「Tekken Dark Resurrection」（PS5/PS4）など全9点がラインナップされている。
□PS Blog「PlayStation Plus Game Catalog for March: Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 and more」【2026年3月海外向けゲームカタログ】
「Warhammer 40,000: Space Marine 2」（PS5）
「EA Sports Madden NFL 26」（PS5）
「Persona 5 Royal」（PS5/PS4）
「Persona 5 Royal - Ultimate Edition」（PS4）
「Blasphemous 2」（PS5/PS4）
「Metal Eden」（PS5）
「Lord of the Rings: Return to Moria」（PS5）
「Astroneer」（PS5/PS4）
「Tekken Dark Resurrection」（PS5/PS4）