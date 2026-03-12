Image: NASA via Gizmodo US

後継者育成に難航、老体に鞭打つ。

米国議会の上院はNASA認可法案の改訂版を可決し、国際宇宙ステーション（ISS）の退役時期を、2030年から2032年に延期する方針を明らかにしました。

ISSの稼働が2年間延長される目的は、「低軌道における継続的な有人滞在と能力の空白を回避し、商業宇宙ステーションの準備ができる前に、中国に主導権を譲ることを防ぐこと」と記されています。

NASAの計画では、「商業宇宙ステーションへと移行することによって、地球軌道上での有人活動を維持する」とされていますが、米国議会はそこに緊急性を付加。

NASAは独自の軌道実験室開発をめぐり、業界大手企業間での競争を実施していますが、ISSの退役が数年後に予定されているにもかかわらず、その最終ラウンドはいまだに実施されないまま。

ISSの後を引き継ぐ代替案が明確にならないなか、米議会の議員は「2030年までに民間企業がISSの代替機を準備できるのか」と懸念しています。

代替機は民間企業が手がける後継機

ISSは26年間、宇宙飛行士向けの低軌道上の拠点として機能してきました。しかし、設備の老朽化に伴い、寿命が近づいています。NASAとその国際パートナーは2030年までにISSを退役させ、地球大気圏へ突入させる計画を立てています。大気圏に再突入時の熱で、宇宙ステーションは大部分が燃え尽きることになるでしょう。

NASAは2021年、ISSの後継機開発を目的とした「商業低軌道目的地プログラム」を創設しました。NASAが独自の宇宙ステーションを建設するのではなく、顧客として、民間パートナーによる「宇宙飛行士が利用可能な宇宙ステーションを建設・運用する」を支援する方針です。

これを受け、アクシオム・スペース、ブルーオリジン、ヴァスト、ボイジャーといった企業が、軌道上宇宙ステーション設計の最終段階に入っています。各社は現在、NASAが最終的な提案依頼書（RFP）を発表するのを待っている最中。こちらの依頼書には、宇宙ステーションに必要な科学機器の種類や宇宙飛行士の滞在期間など、特定の要件が明記されます。

NASAは第2フェーズにおいて、1社または2社に対し、宇宙ステーション建設に向けた多額の資金を割り当てる計画ですが、それはまだ始まっていません。

認可法案では、「NASAは持続的な商業低軌道サービスに関する提案依頼書（RFP）の発表を繰り返し延期してきた」と指摘されています。

「こうした不確実性と調達遅延の結果、民間事業者は、2030年ごろにISSを軌道から外すというNASAの目標に沿ったペースでの開発と民間投資を拡大できていない」

ISSを存続させよう！

改正された認可法案は、今後4年以内に、NASAの指示下にある民間宇宙企業が商業宇宙ステーションを展開するのは難しいのではないかという見方を示しています。

そのため今回の法案ではNASAに対し、「ISSの運用を現状のレベルでさらに2年間維持する」よう求めています。さらに民間による代替手段が少なくとも1つでも運用可能になるまで、宇宙ステーションの軌道離脱を開始しないよう命じています。

また、「NASAは民間宇宙ステーションの要件を60日以内に公表し、最終提案依頼書を90日以内に発行すること」と義務づけています。法案によると、NASAは180日以内に2社以上の民間事業者と宇宙ステーションに関する契約を締結しなければなりません。

後継にふさわしい民間の宇宙ステーションが登場するまで、ISSは低軌道に留まることになりそうです。ただ、退役間近の宇宙ステーションには老朽化の兆候もチラホラ。

昨年、安全諮問委員会は運用終盤に差しかかる宇宙ステーションにはリスクが増えていると警告しています。跡継ぎが育つまで、老体に鞭打つ宇宙線がもう少し持ちこたえてくれることを願うばかりです。