北海道電力、北海道電力ネットワークが「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に認定
北海道電力と北海道電力ネットワークは3月9日、健康経営に優れた企業として、経済産業省と日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に7年連続で認定された。
「健康経営優良法人(大規模法人部門)」とは、大規模法人のうち、保険者(健康保険組合等)と連携して優良な健康経営を実践している法人を日本健康会議において認定・公表する制度で、このうち上位500法人のみが通称「ホワイト500」として認定されるもの。
両社は、従業員と家族の健康と安全確保を事業活動の最重要基盤のひとつと位置付け、健康保険組合と一体となって健康経営を推進し、健康課題の改善に地道に取り組み続けてきたことが評価された。
なお、両社は今後も、持続的な成長を支える原動力である従業員の心身両面にわたる健康の保持・増進を推進していくとともに、顧客や地域社会の健康度合向上に資する取り組みも推し進め、責任あるエネルギー供給の担い手としての役割を果たしていくという。
