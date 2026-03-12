『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランド＆ゼンデイヤが「極秘結婚」にこだわるワケ

“挙式済み”発言も飛び出して

映画『スパイダーマン』シリーズから生まれたスーパーカップルのトム・ホランド（29）とゼンデイヤ（29）が結婚したと有名スタイリストが証言して注目を集めたが、肝心の２人が沈黙したままという“異例の展開”になっている。

事の発端は、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けている有名スタイリストのロー・ローチ（47）が３月１日（現地時間）、米ロサンゼルスで開催された第32回アクター賞授賞式のレッドカーペットでアクセス・ハリウッドの取材に、トムとゼンデイヤの

「結婚式はすでに済んでるんだよ。君は見逃したね」

と語ったという。

記者が驚いて事実かと聞くと、ローチは

「本当だよ」

と言い残してその場を去ったという。

この報道を受けて『ゼンデイヤとトム・ホランドが密かに結婚 スタイリストのロー・ローチが主張』（CNN）などと、米メディアが一斉に報じた。

トムとゼンデイヤは’17年、『スパイダーマン：ホームカミング』で共演して出会い、『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（’19年）、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（’21年）で共演。交際説が取り沙汰されていたが、’21年７月にトムの車の中で２人がキスするのをパパラッチに撮られた。交際が公になった後も、この件についてほとんど語ることはなかった。

そして昨年１月に開催されたゴールデングローブ賞の授賞式で、ゼンデイヤが薬指にダイヤの指輪をはめていたことで婚約の噂が広がり、翌日に２人の婚約が明らかになっている。

そうした中、今回突然浮上したローチの「挙式済み」証言。米TMZなどの米メディアが２人の代理人に事実関係を問い合わせたが回答はないという。

「テイラー・スウィフトがNFLのスター選手トラヴィス・ケルシーと婚約したときや、ジャスティン・ビーバーがヘイリー・ビーバーと挙式したときにはSNSで写真付きで報告しています。婚約や結婚、出産はSNSでの発表がハリウッドの定番ですが、トムとゼンデイヤはプライベートについてほとんど何も語らないことで有名です。だからメディアに公式に発表せずに結婚式を挙げたことは十分考えられます」（ハリウッド事情通）

『E! News』によると、ローチの「挙式済み」発言の２週間前、ゼンデイヤは左手の薬指にダイヤの婚約指輪とは違う、結婚指輪とみられるゴールドの指輪をはめて外出していたという。

プライベートは守りたい

そうした中、２人が結婚を公に発表しない謎を解くカギとなる過去の２人の発言が浮上している。

以前トムは

〈私たちの関係は、非常に大切に守っているものであり、可能な限り神聖なものとして保ちたい。誰にも説明義務はないと思う。これは私たちのこと〉

と米誌ハリウッド・リポーターに語っていたという。

また、ゼンデイヤも今年２月、映画『ザ・ドラマ』で共演したロバート・パティンソンとの「インタビュー」誌での対談で、

〈公人である以上避けられない面もあるけれど、ある種のことは自分自身と愛する人たちのために取っておくべきものなの〉

と語っていた。どうやらプライベートはメディアなどに発表する必要はないというのが２人の方針のようだ。

「そもそも結婚は祝福される慶事で、せめてファンには共有してもいいのではとも思います。ですが、プライベートはできるだけ守りたいというのが２人の個人的なポリシーなら、尊重されるべきというのが２人の俳優仲間や関係者の考えのようです」（前出のハリウッド事情通）

２人がプライバシーをかなり厳格に守るポリシーを持つようになった背景としては、トムが米国で人気の『スパイダーマン』シリーズで主演し、国民的アイドルとなったという立場があるだろう。当初プロデューサーはゼンデイヤとは交際しないほうがいいと言ったとも報じられた。

また、結婚を発表すれば、さらにパパラッチの取材攻勢が過熱する。さらにはSNSでお互いのファンが誹謗中傷しかねないこともあり、結婚を派手に騒がれたくなかった可能性もありそうだ。

いずれにしてもプライベートと俳優としての仕事を厳密に区別するトムとゼンデイヤは、ハリウッドのニュータイプのパワー・カップルとして注目されそうだ――。

取材・文：阪本良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）