ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破。準々決勝が行われる米マイアミに到着した。チャーター機で移動中、機内ではある1冊の本をナインが揃って手にしていた。

日本は9-0で勝利した10日チェコ戦の試合終了から約5時間半後に出国。約13時間のフライトを経て、決戦の地マイアミに降り立った。

選手やチーム公式SNSでは、機内の様子が続々とアップ。その中で目に付いたアイテムが、ある1冊の単行本。菊池雄星が自著として刊行した逸品だ。

侍ジャパン公式Xのほか、隅田知一郎（西武）や藤平尚真（楽天）がアップしたインスタグラムのストーリー投稿に映り込み、高橋宏斗（中日）が笑顔で手にした写真をアップした藤平の投稿には「時差ボケ対策 雄星さんの本を朗読パーティー」と記された。

他にも森下翔太（阪神）のストーリー投稿には鈴木誠也（カブス）がこの単行本と見られるもの熟読する様子を“盗撮”したものもあった。

今大会は大谷翔平（ドジャース）が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」のヘッドホンをナインにプレゼントしたと見られ、北山亘基（日本ハム）、藤平らが「ありがとうございます」とお礼していたことが話題に。雄星も同様に時差ボケ対策としてプレゼントしたのか、X上では「自分の本を全員にプレゼントしたのかな？」「みんなで菊池雄星さんの本読んでるのほっこりした」などの声が上がっていた。

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われる。



