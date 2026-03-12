猫が「ジャンプに失敗」するときの理由5選

1.筋力や運動機能の低下

猫も人間と同じように、年齢を重ねると少しずつ筋肉の量が減り、運動神経が鈍くなってきます。

若い頃なら軽々と飛び乗れていた棚やテーブルでも、ジャンプするための「蹴り出す力」が足りなくなると、途中で失速して落下してしまうことも。

特にシニア期に入った猫は、本人の気持ちは若いままでも体が追いついていないこともあるため、飼い主が早めに変化に気づいてあげることが、大きな事故を防ぐことにつながります。

2.足元の環境が悪い

猫がジャンプに失敗する外的な要因として、最も多いのが床の滑りやすさです。特にフローリングの床は、猫の肉球では滑りやすく、跳び上がる瞬間に足が滑って力を十分に伝えられません。

また、着地する場所がぐらついていたり、物がたくさん置いてあったりする場合も、着地に失敗する原因になります。

猫が安全に動くためには、しっかりと踏ん張れる「土台」が必要です。滑りやすい環境は、腰や関節への負担を増やすことにもなるため注意しましょう。猫の体の状態に応じて、カーペットを敷くなど環境の見直しもしてあげることをおすすめします。

3.視力のトラブル

ジャンプには、目標物までの距離を正確に測る力が必要です。しかし、眼の病気や加齢によって視力が落ちると、距離感がうまくつかめなくなります。

「思ったより高かった」「思ったより遠かった」という誤差が生まれることで、ジャンプが届かなかったり、飛び越えすぎてしまったりするのです。

壁にぶつかりやすくなったり、段差の前で何度もためらうような仕草が見られたりする場合は、目が見えにくくなっている可能性を考えて、早めに確認してあげてください。

4.体重の増加

「最近少し太ったかな？」と感じる猫の場合、重くなった体がジャンプの邪魔をしているかもしれません。

体重が増えると、体を持ち上げるためにより大きなエネルギーが必要になりますが、急な体重増加に筋肉が対応できていないと、ジャンプの高さが足りなくなります。

また、着地の際にかかる衝撃も体重が重いほど大きくなるため、足を痛める原因にもなります。おやつを増やしすぎていないかなど、日頃の食事量を見直すことが、身軽な動きを取り戻す近道です。

5.ケガや関節の痛み

一見元気そうに見えても、実は足の付け根や背中に痛みを感じているケースがあります。特に関節炎などは、猫が痛みを隠す動物であるため、飼い主が気づきにくいトラブルのひとつです。

痛みがあると、ジャンプの瞬間に力が入らなかったり、着地の衝撃を避けるために無意識に動きが不自然になったりします。

特定の場所を触られるのを嫌がる、寝ている時間が急に増えた、といった変化と一緒にジャンプの失敗が見られる場合は、どこかに痛みがあるサインかもしれません。

「ただの失敗」で済ませず注意したいトラブル

猫がジャンプを失敗したとき、その場ですぐに立ち上がって歩き出したとしても、安心しきってはいけません。高い場所から落ちた衝撃で、目に見えないケガをしている可能性があるからです。

例えば骨折や、関節が外れたりする「脱臼」は、見た目では分かりにくいこともあります。すべての症例ではれたり、明らかな歩行変化が見られるわけではありません。

また、お腹を強く打つと内臓にダメージを受ける場合もあり、時間が経ってから体調が悪化することもあります。失敗した直後はもちろん、数日間は歩き方や食欲に変わりがないか、じっくり観察することが重要です。

愛猫を守るための予防策

家の中を猫にとって安全な場所にするために、まずは足元の環境を見直しましょう。滑りやすいフローリングには、部分的にでも滑り止めマットやカーペットを敷いてあげると、猫が安心して踏ん張れるようになります。

また、お気に入りの高い場所へ無理なく行けるよう、専用のステップを置いて段差を小さくするのも効果的です。日頃から爪を適切な長さに切っておくことも、滑り止めとしての肉球の機能を助けます。

こうした小さな工夫の積み重ねが、愛猫を不意のケガから守る最高のバリアになるでしょう。

飼い主がチェックすべき「受診の目安」

「一度失敗したくらいで病院に行くべき？」と迷うこともあるでしょう。受診を考えるひとつの目安は、失敗の回数と動きの変化です。

同じ場所で何度も失敗を繰り返す場合や、以前は大好きだった場所に登らなくなった場合は、体の一部にトラブルがある可能性が高いです。

また、歩くときに足を引きずる、特定の部分をずっと舐めている、触ろうとすると怒るといった様子があれば、すぐに専門家に相談してください。早めに受診することで、病気の悪化を防ぎ、猫の痛みを早く取り除いてあげることができます。

まとめ

猫のジャンプ失敗は、体からの大切なメッセージです。加齢や環境の変化、あるいは病気が隠れているかもしれません。

日頃から愛猫の動きをよく観察し、滑り止めや段差の解消など、安心して動ける工夫をしてあげましょう。少しでも様子がおかしいと感じたら早めに受診し、大切な家族の安全と健康を守ってあげてくださいね。

(獣医師監修：葛野莉奈)