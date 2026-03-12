「徹子の部屋」特別編に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、3月20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」特別編に出演する。人気長寿番組で黒柳徹子との共演。SNSでは「楽しみすぎ」などの声が上がっている。

2人の同番組の出演は22年以来、4年ぶりとなる。フィギュア界の歴史を変えた逆転金メダルの演技を振り返りながら、解説していく。金メダルの秘話なども語る。かねて黒柳は「りくりゅうファン」として応援を続けてきた。舞台裏やペアの絆にも迫る。

SNSには番組を待ち望む声であふれた。

「りくりゅう、徹子の部屋に楽しみすぎます」

「徹子の部屋りくりゅう特別編！！！！！嬉しい！！！！」

「りくりゅう再び徹子の部屋だー」

「録画予約しとかなきゃ、楽しみ」

「すごく嬉しい。前回もよかったので楽しみ！また徹子さんの『わぁー！すごーい！』の連発聞けるかな」

「楽しみすぎる」

「予約録画せねば」

4年の時を経て、金メダリストとなっての「徹子の部屋」の再登場。黒柳徹子とどんな掛け合いになるのか。金メダルの余韻が再びお茶の間に広がる。



