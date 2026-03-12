米国とイスラエルによるイラン攻撃が日本の国民生活に影を落としつつある。石油情報センターが11日発表したレギュラーガソリン1リットルあたりの小売価格の全国平均（9日時点）は、前週比3.3円高の161.8円。4週連続で値上がりした。

【もっと読む】高市首相が石川県知事選の敗北にブチ切れ！ NHK調査でも内閣支持率が下落…人気低下の兆しに隠せぬ「焦り」

リッター180円を超えるとの見方もある中、高市首相は11日、16日にも石油備蓄を単独で放出すると発表。「国際エネルギー機関と連携した国際的な備蓄放出の正式な決定を待たず備蓄放出を行うことを決定した」と“リーダーシップ”をアピールした。

11日の衆院予算委員会で、政府が原油高騰対策について「現時点で予断をもって判断することは困難」（木原官房長官）と答弁したものの、高市首相は独断専行。ガソリン価格の抑制に関し、リッターあたり170円程度に抑える激変緩和措置の実施を赤沢経産相に指示したと胸を張った。国会審議はそっちのけだ。

高市政権が年度内成立にこだわる来年度予算案には、イラン攻撃に伴う物価・エネルギー価格高騰への対応は盛り込まれていない。防衛増税見送りといった予算案の組み替えや、追加の物価高対策を含む暫定予算の編成を求める野党に対し、高市首相は「中東情勢は予断を許さない」「事態が長期化する場合にも支援の在り方を柔軟に検討していく」と言う。なぜ予算案に組み込まないのか。2週間という異例の早さで衆院採決を強行していい理由にはならない。

「戦争長期化・原油価格高騰のリスクは依然として横たわっています。円安基調に変わりなく、物価高の再燃もあり得る。こうした不測の事態が予期されるからこそ、緊要性の高い予算措置を講じるべきでしょう。あくまで年度内成立は、予算審議入りを衆院解散によって遅らせた高市首相の自己都合に過ぎません」（法大名誉教授・五十嵐仁氏=政治学）

■削除ブログでは真逆の訴え

高市首相は削除した自身のブログで、東日本大震災の発災直後、民主党政権に次のように訴えていた。

〈とにかく平成23年度予算案の大幅な組替えが必要だと考えています。平成23年度の子供手当や高速道路無料化などについては、何とか国民の皆様のご理解を求めて我慢していただき、できるだけ多くのお金を震災対策に振り向けるべき時です〉（2011年3月15日）

国民生活を第一に考えるなら、予算案の組み替えにも応じられるはず。そんなにメンツが大事か。

◇ ◇ ◇

高市政権のデタラメや暴走ぶりは、関連記事【もっと読む】【さらに読む】でも詳しく報じている。