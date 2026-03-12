金沢パトリック息子のオリベイラ・フェリペはG大阪ユースに所属している

J2リーグのツエーゲン金沢に所属するFWパトリックが、息子のゴールに驚愕した。

自身の公式Xで「フェリペ、なんてゴールだ！ 僕もまだこんなゴールは決めたことがないのに」と、綴っている。

パトリックの長男であるオリベイラ・フェリペは、現在ガンバ大阪ジュニアユースに所属している。父がG大阪のトップチームでプレーしていたときにG大阪の下部組織に加入した。その後、金沢U-15でもプレーした後、中学3年生になるタイミングでG大阪ジュニアユースに再加入した。

フェリペのゴールは、一度、DFがクリアしたボールを味方が前線につなぎ直したところから生まれる。浮き球のボールをペナルティーアーク付近で受けたフェリペは、落ち際に合わせてそのまま右足を振り抜き、ボールをゴール左隅に叩き込んだ。

SNS上では「もうガンバとプロ契約した方がいい」「フェリペくんすごいです！」「フェリペくんナイスゴール！」「ボールを受ける前にシュートが選択肢にあったのがすごい！ 生まれ付きのストライカー！」「フェリペがどえらいゴラッソ決めてる」といったコメントが寄せられた。

これまでJ1通算101得点を挙げているパトリックは、冒頭の文章に続けて「日々の素晴らしいパフォーマンスと努力を本当に誇りに思うよ、息子よこれからもハードワークし続けるんだ」と、綴っている。パトリックもフェリペの成長を楽しみにしているだろうが、多くの人たちも彼の成長を楽しみにしているはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）