６人組アイドルグループ「超ときめき♥宣伝部」の菅田愛貴が１２日、東京・ＺｅｒｏＢａｓｅ表参道で開催されるＰＯＰ‐ＵＰイベント「ヒロインの秘密 ｂｙ ヒロインメイク」（１３〜１５日）のメディア向け発表会に登場した。

人気商品「ヒロインメイク ロングＵＰマスカラ スーパーＷＰ Ｎ」のリニューアルを記念したイベント。新イメージキャラクターに就任した菅田は「中学生の頃から長年愛用させていただいたので、私で大丈夫かなと思う反面、うれしさが止まらずこうして届けられてうれしい」と声を弾まれた。同製品をライブパフォーマンスでも使用している菅田は「めちゃめちゃ踊って動いて、汗も垂れてるんですけど、ライブが終わってもキープされている。継続力、耐久力を感じてます」と絶賛した。

ポップアップのテーマである「ヒロインの秘密」にちなみ、小さな秘密を聞かれると、「最近、のりとおにぎりに猛ハマり中です！特にパリパリののりが付いてるおにぎりがとっても好きで、いろんなおにぎり屋さんを回ってます」と笑顔で明かした。

同ポップアップは、ブランドアイコンである「エリザベート・姫子」の世界観を表現したフォトスポットや展示が設置され、新商品の耐久力や仕上がりを体験することができる。