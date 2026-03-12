〈「スパッと辞めてよかった」“山田邦子の再来”とまで言われた女芸人はなぜ辞めた？ 田上よしえ（53）が「女優」に転身したワケ〉から続く

「『この人、めちゃくちゃ面白いから絶対に売れる！』と思ってても、売れなくて辞めちゃったりとか。そういうの、現場で何人も見てきたでしょ？」

売れない芸人・売れる芸人を分かつものとは……？ お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）より、田上よしえさんのインタビューパートを一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



売れない芸人・売れる芸人の違いとは？ ©文藝春秋

◆◆◆

「私は時代に飲み込まれた女」

――時代？

田上 私のお笑いって、いわゆる「シニカル」な、皮肉を含んだネタが多いんですよ。「毒舌」って言われることもあったし。自分的には、毒の成分は「ほんのちょっと」で、軽〜く「ピリッ」とさせてるだけなんですけど、このご時世、ちょっとしたことでも世間からやんややんやと言われるじゃないですか。やんややんやと。

――確かに、いまは言葉の伝わり方ひとつで炎上してしまうから。芸人のネタなんて狙われやすいしね。ネットニュースなんて特に、悪い意図がなくても悪意だけ切り抜くし、それがひとり歩きして広まったりするから。

田上 そういうのが嫌で。炎上とかネットの誹謗中傷に耐えられる精神が、私にはもうないですね。

――なるほど。それが、「時代」。

田上 時代ですよ。時代に飲み込まれた女ですよ。

――「ぺこぱ」が出てきたときには、「人を傷つけない笑い」って言われて賞賛されたから。もちろんそれが良い悪いじゃなくて、お笑いなんて人それぞれの好みがあるからね。

「M-1グランプリ 2019」で、無名から突如決勝に進出したぺこぱは、自由奔放なボケ役・シュウペイのボケのひとつひとつを、ツッコミの松陰寺太勇が全く否定せず好意的に解釈するスタイルの漫才で、一躍ブレイクした。

田上 だから「私のやってるお笑いって、このまま続けてても厳しいんじゃないかな」と思ったのが、芸人を辞めようと思った理由のひとつでもあるかな。

――表現の規制も、どんどん厳しくなっていってるし。

田上 あと、やっぱり「お芝居」が好きなので。私、テレビが大好きなんですけど、あるときふと気づいたんですよ。「あれ？ 私、ドラマとニュースしか見てないな」って。

――バラエティ番組は？

田上 全く見ない！ チャンネル変えるときに、たまたま目に入るぐらい。藤井くんはバラエティ見るの？

――めっちゃ見るよ。ネタ番組とかトーク系のバラエティ番組とか芸人がメインで出てるのは、特に。

田上 それは好きだからでしょ？ 結局好きなものしか見ないじゃないですか。興味があるものしか。私、ドラマばっかり見てるから「ひょっとして私、芝居しか興味ないのかな？」って、ふと気づいて。っていうことは、ほら。

――なに？

田上 私、女優。

――あっはっは！ 例えばバラエティとか見てて、 「この番組おもしろいな。出たいな」とかもない？

50万円よりも「ドラマの仕事」がほしい

田上 全くないですね。前に「Be-1グランプリ」っていう、賞金がかかったライブがあったでしょ？ 藤井くんがMCで、私も審査員のひとりとして呼んでもらって。そこでピン芸人の「紺野ぶるま」ちゃんが優勝して50万円もらってたんですけど、それよりもこの前、ぶるまちゃんが私の見てるドラマに出てて、そっちのほうが断然うらやましかったから。

――いや、50万は大金だから欲しいでしょ（笑）。

田上 「50万円もらえるか、ドラマのその役か」っていう2択だったら、「ドラマの方が絶対にいい」ってことね。まあ、そこまで「もうお笑いに興味がありません」って言い切っちゃうと、お笑いファンを悲しませちゃうかもしれないけど。

――わはははは！

田上 でも、事実として「お笑い」より「お芝居」への興味が上回ってしまった自分がいるから。だったら芸人を辞めて全力投球で女優業をやろうと思ったんですよ。「芸人」と「女優」の二刀流じゃなくてね。大谷翔平さんみたいに器用にできないですから。

あとやっぱり、売れてなくても仕事がなくても、好きなことなら「苦」ではないじゃないですか。だから、お笑いより芝居への興味が上回ったいま、お笑いで仕事がないのが本当にキツくなっちゃって。だったらもう、次のステージに行った方がいいなと。「ドリーム第2章」「青春第2幕」に入った私。いまめっちゃ楽しいですよ。また夢が広がったわけですから。まだ見ぬ夢が。

――じゃあ、いまはもうお笑いに未練はない？

田上 ないですねー。すみません！

――でも芸人をバリバリやってる時は、ネタをやって成り上がって、テレビのスターになろうと思って頑張ってたわけじゃない。

田上 もちろん！

――そのころを思い出して、「もっとこういう風に動いておけばよかったな」みたいな後悔はない？ 技術的なことでも、戦略的なことでも。

田上 何だろうなあ……まあでもその瞬間瞬間、目の前のことに対して精一杯やってたので。後悔はそんなにないですね。だから芸人をスパッと辞められたのかも。

――なるほど。やれるだけのことはやった。

田上 そうそう。私のレベルでですけどね、やれることはやりました。「後はそっちが私を使うかどうかの問題でしたよ」って。

――あっはっは！ 特に女性芸人は、数が少ないのもあると思うけど、ある程度の露出があった時に「ポンとランクが上がってテレビのタレントになる人」がいて。でも、「上がれずにまたライブシーンに戻る人」もいるじゃない。その差って大きいような気がしない？

田上 いや、ほんとそうなんですよ。その差がめちゃくちゃ大きい。

――あの違いってなんなんだろう？

田上 何なんだろうね？ こっちが知りたいよ！

――わはははは！

田上 そりゃあ知りたいでしょうよ。私はその「上がれなかった人」の筆頭株なんだから。

――いや本当に。タイミングさえ合えば、よしえちゃんはもう2〜3段階ランクが上がっててもいい人だったと思うよ。

田上 ひょっとしたら、さっき言った私の「シニカル笑い」が使いづらかったのかな、とも思って。わからないけど。

――確かに。例えば、よくある「食レポ」なんかは、皮肉っぽい斜めの表現より、まっすぐな感想が求められたりするから。特にいまは表現に対して厳しいしね。だからピンでいろんな現場によばれる芸人を見てたら、真っ直ぐな「元気系」「テンション系」が重宝されてる気がする。

田上 それこそいっかい、朝やってる某番組のオーディションに行ったんですよ。「朝のお笑いコーナー」みたいなのがあって。そこでネタをやったら、向こうのスタッフさんが「う〜ん、朝のお笑いじゃないんだよなぁ」って。「いや、よばれたから来たんですけど!?」みたいな。

「面白くない人でも売れたりする」

――「よぶ」っていうことは、ある程度ネタの感じも知ってるだろうしね。

田上 だから「運」ですよ。お笑いに関しては、運。だって面白くない人でも売れてたりするし。

――なんてこと言うんだよ（笑）。

田上 地下（※小さなお笑いライブ界隈のこと）にいる我々は「この人、めちゃくちゃ面白いから絶対に売れる！」と思ってても、売れなくて辞めちゃったりとか。そういうの、現場で何人も見てきたでしょ？

――まあ、「誰と出会うか」「誰に見出されるか」っていうのもあるのかな。もちろん、そういう「使う側の人たち」の目につくような「ある程度のランク」までは自分で上がらなければならないけど。よしえちゃんは、そのある程度まで行った人だから。

田上 そうです。「運」に翻弄された女です。

――箸にも棒にもかからなかった芸人が「運がなかった」って言ってるなら「は？」って思うけど、よしえちゃんが言うと重みがあるなあ。

田上 さっきも言ったけど、自分のレベルなりに頑張ったんですよ。「爆笑オンエアバトル」から始まって、「エンタの神様」「爆笑レッドカーペット」も出してもらいましたし、「R-1ぐらんぷり」の決勝にも行きましたから。当時あっためぼしいお笑い番組には、ほぼ出してもらったのに。くー！

――芸人を辞めたことに後悔はなくても、お笑い界に恨みはあるんじゃない？

田上 あっはっは！ ないない。

「普通の格好をしてたら覚えてもらえない」

――じゃあ、いまの若い芸人に、何かアドバイスとかある？

田上 これ本当に、お笑いから離れた普通の人の感覚で言いますけど。「普通の格好」をしてたら、「普通に覚えてもらえない」です。

――あー！ 衣装とかね。

田上 この前「R-1グランプリ」をチラッと見たんですけど、エンディングでみんな並ぶじゃないですか。普通の格好してる人って、名前が覚えられないんですよ。だからみんな、変な格好してください。なんなら裸とか（笑）。あ、裸が正解かもしれない！

――確かにね。ハリウッドザコシショウ、小島よしお、とにかく明るい安村、アキラ100％とか。数年にいちど、裸のピン芸人が現れて結果を残していくね。

田上 まあ裸じゃなくても、「パッと目につく特徴を持った方がいいかな」とは思います。

（藤井ペイジ（飛石連休）／Webオリジナル（外部転載））