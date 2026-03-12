世界初の自動空中給油が承認へ

エアバスは2026年2月に開催されたシンガポール・エアショーにて、同社の空中給油機A330 MRTTがシンガポール空軍において世界初の自動空中給油（A3R：Automatic Air-to-Air Refuellingの頭文字）の完全承認を受けたと発表しました。これによりシンガポール空軍のA330 MRTTは世界で初めて自動空中給油が可能な給油機となり、同じ空軍が運用するF-16とF-15SGに対して昼夜を問わず実施することが可能になります。

【写真】世界初！ これが「自動空中給油」驚愕の様子と裏側です

A330 MRTTは「ブーム」と呼ばれる機体下部後方に突き出た機器を使って空中給油を行いますが、従来であればその操作はブーム・オペレーター（通称ブーマー）が行なっていました。A3Rでは機体のカメラが捉えた映像から、AI（人工知能）が機体形状と給油口を特定し、ブームを自動制御して接続・追従・分離のすべてを自動で実施。ブーム・オペレーターは操作を行なわず作業全般の監視を行うだけとなります。これにより、任務における乗員の負担軽減と、より効率的で安全な空中給油が行えるようになります。

エアバスの自動空中給油の研究は2010年代には始まっており、2018年にはF-16とのブームの全自動空中接続に、世界で初めて成功しています。2020年にはSMART MRTTプログラムとしてシンガポール空軍とシンガポール防衛科学技術庁（DSTA）が参加して共同研究と実機による試験を重ね、今回の完全運用承認の取得は計画の大きな節目だといえるでしょう。

なぜ自動化？ 目指すのは次世代の無人機対応

この自動空中給油は、既存のA330 MRTTのすべてですぐに使える技術ではなく、実装するには機体側に専用のセンサーとソフトの追加が必要とのこと。また、シンガポール空軍でも現時点で自動空中給油が可能なのは試験に使われた改修機のみとのことで、実際の任務での運用開始にはまだ時間が必要とみられます。

しかし、完全承認を受けたことで、今後はシンガポール空軍での戦力化はもちろん、他国のA330 MRTTでもこの技術は採用される可能性もあります。今回の発表でも、現在同機の導入を検討しているカナダが自動空中給油の技術に興味を持っており、潜在的なカスタマーのひとつだとエアバスは説明しています。

また、自動空中給油は現在の航空機を対象としたものではなく、今後開発・配備される無人機への対応も想定した重要な技術だといえるでしょう。エアバスではこれを「A4R（自律型航空機への空中給油：Autonomous Assets Air-to-Air Refuelling）」と呼んでおり、今後10年〜20年先の未来を見据えた技術としてさらなる発展を目指しています。

現在世界中で開発が進められている第6世代戦闘機では無人機と連携する能力が必須となり、未来の航空戦では有人戦闘機だけでなく、その指示を受けてより多くの無人機も同時に任務を行います。これらの機体に空中給油する場合、その空中給油作業は自動化された給油機と無人機が担い、作業自体に人間が介入しないものとなります。それはA3Rのような給油機とその作業の自動化ではなく、無人機の管制を含めた空中給油作業全体の自動化となります。エアバスではすでにオートメイト（Auto’Mate）と呼ばれる実証プログラムを進めており、2023年にはA310 MRTTと複数のDT-25ドローンを使った飛行試験も実施しています。

また、アメリカでも海軍において無人空中給油機MQ-25「スティングレイ」が2026〜2027年に配備が始まる予定です。空中給油任務の無人化が進んでいます。

今回の自動空中給油の完全承認の発表は、空中給油機の自動化・効率化といった話だけでなく、将来の航空戦における空中給油の概念自体を変える可能性を持った、大きな技術革新だといえるでしょう。