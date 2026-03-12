アンダーズ 東京から初夏限定「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」が登場。旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
◆アンダーズ 東京から初夏限定「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」が登場。旬のメロンとマンゴーの独創的なスイーツが勢揃い
アンダーズ 東京の「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」では、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」を開催。
球体チョコレートから果汁があふれる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、スパイスが隠し味の「マンゴー＆ココナッツムース」など独創的なスイーツに、ハモンセラーノとメロンを合わせたブルスケッタなどのセイボリー。驚きに満ちた初夏の味を、高層階ならではの絶景とともに。
この記事の要約レポート
・アンダーズ 東京「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」で、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」を開催
・高層階にある絶景ラウンジで、旬のメロンとマンゴーをふんだんに使った品々が味わえる
・メロン果汁を球体のチョコレートに閉じ込めたスイーツなど、独創的なメニューに驚き
・メロン×ハモンセラーノなど果実味を活かした本格的なセイボリーも
・メロンやマンゴーを使ったミクソロジーハイボールはハッピーアワー価格で楽しめる
メロンのみずみずしさとマンゴーの芳醇な香りに癒されるティーセット
初夏限定で登場するのは、旬のメロンとマンゴーを惜しみなく使った贅沢なアフタヌーンティー。
まずは、驚きの仕掛けが詰まったスイーツから。メロン果汁を球体のチョコレートにとじこめ、ピスタチオのサブレとプラリネを一緒にひと口で楽しめる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、自家製スパイスがマンゴーの甘みを引き立てる「マンゴー＆ココナッツムース」など、ユニークなデザートに胸が高鳴る。
セイボリーも、みずみずしいメロンにハモンセラーノの塩味を効かせたブルスケッタや、エビとマンゴーの爽やかなタルトレットなど、果実味を活かした本格派が勢揃い。
また、新登場の「ホワイトチョコレート 30% ドライマンゴー」を含む3種のチョコレートバーにも注目。添えられたメロンとマンゴーのフルーツスキュワーとともに、奥深いチョコレートの味わいを堪能して。
今回のティーセットにぴったりの爽快感あふれる「メロンアイスティー」とともに、メロンとマンゴーが奏でる初夏のハーモニーに身を委ねてみては。
こちらもチェック！絶景とともに楽しむ、趣の異なる2種の果実味あふれるハイボール
ティータイムの後は、毎日17時から20時限定で、初夏の夜を彩る2種のミクソロジーハイボールをハッピーアワー価格で楽しめる「High Up ? Highball Happy Hour」を開催。
ヨーロッパの夏の夜を想わせる「メロンハイボール」は、ドライセージを漬け込んだジンとメロンが香る、清涼感あふれる1杯。一方、タイの代表的なデザート「マンゴースティッキーライス」に着想を得た「マンゴーハイボール」は、日本酒とほうじ茶リキュールにバニラやココナッツを重ねた、アジアの初夏を感じさせる味わい。いずれもハッピーアワーなら1杯990円というお手頃プライスもうれしい。
夕景から夜景へと移ろいゆく都心のマジックアワーを眺めながら傾ける軽やかなハイボールは、心まで潤してくれるはず。
High Up ? Highball Happy Hour
開催場所：アンダーズ 東京「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」
提供期間：2026/5/1（金）〜6/30（火）
開催時間：17:00〜20:00
料金：通常 各1,980円／ハッピーアワー 各990円
※税込・サービス料15％別
メニュー
・メロンハイボール
・マンゴーハイボール
◆アフタヌーンティーの会場は？
光の海に浮かぶホテルダイニングで、伝統と新感覚が融合したグリル料理を
虎ノ門ヒルズ 森タワーの高層階にある「アンダーズ 東京」のメインダイニング、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」。シェフこだわりの熟成肉のグリルや、意外性のあるプレゼンテーションで魅せる料理の数々を、息をのむほどに美しい景色を眺めながら体験して。
アンダーズ 東京の「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」では、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」を開催。
球体チョコレートから果汁があふれる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、スパイスが隠し味の「マンゴー＆ココナッツムース」など独創的なスイーツに、ハモンセラーノとメロンを合わせたブルスケッタなどのセイボリー。驚きに満ちた初夏の味を、高層階ならではの絶景とともに。
・アンダーズ 東京「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」で、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「メロン＆マンゴーアフタヌーンティー」を開催
・高層階にある絶景ラウンジで、旬のメロンとマンゴーをふんだんに使った品々が味わえる
・メロン果汁を球体のチョコレートに閉じ込めたスイーツなど、独創的なメニューに驚き
・メロン×ハモンセラーノなど果実味を活かした本格的なセイボリーも
・メロンやマンゴーを使ったミクソロジーハイボールはハッピーアワー価格で楽しめる
メロンのみずみずしさとマンゴーの芳醇な香りに癒されるティーセット
初夏限定で登場するのは、旬のメロンとマンゴーを惜しみなく使った贅沢なアフタヌーンティー。
まずは、驚きの仕掛けが詰まったスイーツから。メロン果汁を球体のチョコレートにとじこめ、ピスタチオのサブレとプラリネを一緒にひと口で楽しめる「メロンジュース＆ピスタチオ」や、自家製スパイスがマンゴーの甘みを引き立てる「マンゴー＆ココナッツムース」など、ユニークなデザートに胸が高鳴る。
セイボリーも、みずみずしいメロンにハモンセラーノの塩味を効かせたブルスケッタや、エビとマンゴーの爽やかなタルトレットなど、果実味を活かした本格派が勢揃い。
また、新登場の「ホワイトチョコレート 30% ドライマンゴー」を含む3種のチョコレートバーにも注目。添えられたメロンとマンゴーのフルーツスキュワーとともに、奥深いチョコレートの味わいを堪能して。
今回のティーセットにぴったりの爽快感あふれる「メロンアイスティー」とともに、メロンとマンゴーが奏でる初夏のハーモニーに身を委ねてみては。
こちらもチェック！絶景とともに楽しむ、趣の異なる2種の果実味あふれるハイボール
ティータイムの後は、毎日17時から20時限定で、初夏の夜を彩る2種のミクソロジーハイボールをハッピーアワー価格で楽しめる「High Up ? Highball Happy Hour」を開催。
ヨーロッパの夏の夜を想わせる「メロンハイボール」は、ドライセージを漬け込んだジンとメロンが香る、清涼感あふれる1杯。一方、タイの代表的なデザート「マンゴースティッキーライス」に着想を得た「マンゴーハイボール」は、日本酒とほうじ茶リキュールにバニラやココナッツを重ねた、アジアの初夏を感じさせる味わい。いずれもハッピーアワーなら1杯990円というお手頃プライスもうれしい。
夕景から夜景へと移ろいゆく都心のマジックアワーを眺めながら傾ける軽やかなハイボールは、心まで潤してくれるはず。
High Up ? Highball Happy Hour
開催場所：アンダーズ 東京「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」
提供期間：2026/5/1（金）〜6/30（火）
開催時間：17:00〜20:00
料金：通常 各1,980円／ハッピーアワー 各990円
※税込・サービス料15％別
メニュー
・メロンハイボール
・マンゴーハイボール
◆アフタヌーンティーの会場は？
光の海に浮かぶホテルダイニングで、伝統と新感覚が融合したグリル料理を
虎ノ門ヒルズ 森タワーの高層階にある「アンダーズ 東京」のメインダイニング、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」。シェフこだわりの熟成肉のグリルや、意外性のあるプレゼンテーションで魅せる料理の数々を、息をのむほどに美しい景色を眺めながら体験して。