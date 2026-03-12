◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア - メキシコ(日本時間12日、ダイキン・パーク)

イタリア代表の主砲ヴィンセント・パスカンティーノ選手が準々決勝進出がかかるメキシコ戦で、1試合3本塁打と大爆発。8回までに9得点のイタリア打線を勢いづかせています。

ロイヤルズで昨季32発のイタリアの4番・パスカンティーノ選手は2回に先制のソロをライトスタンドへ運ぶと、5-0とリードした6回の第3打席でも先頭打者として打席に入り、この日2本目のソロ本塁打をライトポール際へ深々と打ち込みます。

そして8回の第4打席では三度、先頭打者で迎え、フルカウントからの7球目のスライダーをうまくすくい上げ、ライトフェンスオーバーの一撃をはじき返しました。

イタリア代表のセレブレーションはエスプレッソのショット飲み。パスカンティーノ選手はベンチに帰ってくるとこの日、3杯目のエスプレッソを一気に飲みほし、チームメートからは何度も熱いハグで迎えられました。

イタリアは8回表までに9-1と大量リードしています。