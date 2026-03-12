日向坂46・正源司陽子、山口一郎と“神コラボ” 反響続々「最高コラボありがとう！」「まさかのご本人！」
アイドルグループ・日向坂46のインスタグラムが、12日までに更新。4月から『オールナイトニッポンX』（深0：00）の木曜担当となる正源司陽子と、同じく4月から『オールナイトニッポン』（深1：00）の火曜担当となるサカナクション・山口一郎との“豪華コラボ”が実現した。
【動画】ノリノリでダンス！日向坂46・正源司陽子、山口一郎と“神コラボ”
2人は、9日に行われたオールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見に出席。和気あいあいとしたかけあいに反響が集まっていた。
今回のコラボは会見後に行われたようで、日向坂46のインスタグラムでは「ANN記者会見でご一緒させていただいた山口一郎さんと「新宝島」でコラボ動画を撮影させていただきました。正源司陽子、丁寧丁寧丁寧にパーソナリティーを勤めますので、是非チェックしてください！」との文言とともに、2人の動画がアップされた。
ファンからは「最高コラボありがとう！」「まさかのご本人！」「これぞ神コラボ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
