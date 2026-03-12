◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ―イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、メキシコとイタリアが対戦した。

イタリアは２回にこの日まで今大会１２打数無安打だった４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）が先制ソロ。試合前まで今大会１２打数無安打だった主砲が完全復活した。パスクアンティノといえば、侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）に“最速を出させる男”としても知られる。２３年ＷＢＣでは両者が準々決勝で対戦し、大谷はメジャー移籍の１８年以降では最速の１０２マイル（約１６４・２キロ）をマークして空振り三振を奪取。昨年６月にはＭＬＢのレギュラーシーズンで激突し、大谷がメジャーの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をパスクアンティノに対して計測していた。

パスクアンティノは６回先頭でも右翼ポール際に１試合２発となるソロ本塁打を打ち込んだ。ベンチには「エスプレッソマシン」が設置されており、ホームランを放った選手がコーヒーを飲むセレブレーションがある。この日まで４番は作る側に徹していたが、ようやくイタリア名物を飲むことができた。勢いは止まらず、８回先頭でも右翼ポール際へこの日３発目。ＷＢＣを配信する「ネットフリックス」は１試合３本塁打は大会史上初の偉業と紹介した。

全てソロだが、１人で３打点をたたき出し、現地ラジオ中継も「３杯のエスプレッソで（今夜は）もう眠れないでしょう！」と興奮気味に伝えていた。