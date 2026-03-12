演説するトランプ大統領＝11日、米ケンタッキー州ヘブロン/Jim Watson/AFP/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領は11日の発言の中で、イランとの戦争について「我々は勝った」と主張した。だが、その主張を裏付ける十分な証拠は示さなかった。

トランプ氏は「我々は勝ったと言わせてほしい。勝利を早々に宣言するのは好ましくない。我々は勝った。最初の1時間で戦争は終わったが、我々は勝った」と述べた。

トランプ氏は、イランとの戦争がどれくらい続くかについて、一貫性のない発言を繰り返している。戦争が予定を大幅に前倒しして進んでいると述べたこともあれば、4〜6週間かかると発言したこともある。「我々はすでに勝った。だが十分に勝ったわけではない」と語ったこともあれば、攻撃について「短期間の小旅行」と表現したこともある。

トランプ氏はケンタッキー州での演説で、軍事作戦「壮大な怒り」という名称をどう思いついたかについても聴衆に語った。

トランプ氏は「20個くらい名前を出されたが、眠くなってしまった。どれも気に入らなかった。そこへ『壮大な怒り』という名前を見つけた。『この名前がいい』と言った」と述べた。

トランプ氏は同日、ワシントンに戻る途中、同行した記者団に対し、イランでの戦争の勝利を改めて主張し、「問題は、いつやめるかだけだ」と述べた。

トランプ氏は「多くの人たちが、ニュースを見ていると、ほとんどの人たちがすでに勝利したと言っている。問題はいつ、いつやめるかだ。我々は再び事態を悪化させたくない。理想的には、あそこに、何をすべきかを知っている人物が、つまり、国を築ける人物がいてほしい」と述べた。