「八つ当たり…」千鳥足の男が宅配ボックス破壊　玄関先で10分間居座り転倒、宅配ボックス引き倒す　千葉・船橋市

千葉・船橋市で7日、宅配ボックスが壊される瞬間をカメラが捉えた。男は酔っていたとみられ、玄関前で転倒。宅配ボックスに手をかけて倒したという。他の設備も破壊したとみられており、警察は器物損壊の疑いで捜査を進めている。

玄関先に現れた千鳥足の不審な人物

千葉・船橋市の住宅で撮影されたのは、壊れた宅配ボックス。

被害者：

今も下の宅配ボックスがちゃんと閉まらない

一体何が起きたのか？防犯カメラが一部始終を捉えていた。

7日午前2時過ぎにカメラが捉えたのは、車道をフラフラと歩く不審な人物だ。

被害者：

なんか夜中に酔っ払いの方が、フラフラ歩いてきて、玄関先まで入ってきて…。

不審な人物は雨が降る中、玄関前の階段で約10分間、微動だにせず座り続けていた。すると、酒に酔っているのか足元がおぼつかず転倒してしまう。

酔って転倒し八つ当たり？

しかし、すぐに起き上がると再び玄関へと近づいていった。

そして宅配ボックスに手をかけた瞬間、引き倒してしまう。

被害者：

（自分が転倒して）気に入らなかったんでしょうね。外にある宅配ボックスに八つ当たりして。

不審な人物は宅配ボックスを倒したはずみで自らも再び転倒したが、その後、徒歩で逃走していった。

被害は宅配ボックスだけではなかった。

被害者：

水受けのシンクですね。（排水溝と）繋がっているパッキンがダメになっちゃってました。

住人は被害届を提出し、警察が器物損壊事件として捜査している。

（「イット！」 3月11日放送より）