元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）が12日、インスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。

「ご報告 無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております。今後とも温かく見守って頂けると嬉（うれ）しいです」とつづり、直筆の署名を添えた。

松村は、25年12月3日にインスタグラムで結婚と妊娠を同時に発表。「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。守るものができたことで、日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています。体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」とコメントを発表した。翌4日にはYouTubeチャンネル「松村沙友理・さゆりんごちゃんねる」を開設し、結婚と妊娠をあらためて報告。「私、松村沙友理のお腹の中に現在新しい命を授かっております。驚いてる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど今現在、私はもう安定期に入りまして、お仕事を続けさせていただいております」と近況を伝えていた。

松村は11年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、翌12年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でデビュー。21年7月に乃木坂46を卒業後は女優、モデルなどマルチに活躍しYouTube「さゆりんごちゃんねる」も開設。バラエティー番組でも大活躍している。