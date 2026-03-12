ビッグボーイ、ピリ辛な「トマトサルサソース」と合わせたハンバーグやチキンを発売
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は3月12日より、ピリ辛な「トマトサルサ大俵ハンバーグ」を販売している。
ビッグボーイ「トマトサルサ手ごねハンバーグ(150g)」1,309円
「トマトサルサ大俵ハンバーグ」(150g1,309円、200g1,419円、250g1,639円)は、ビッグボーイの看板メニュー「大俵ハンバーグ」とトマトサルサソースを合わせた一品。
期間限定の“トマトサルサソース”は、完熟トマトの濃厚な甘みとザク切り野菜の食感、ハラペーニョのピリッとした刺激が特長のオリジナルソース。すり鉢で大葉やブラックペッパーと合わせて擦ることで、爽やかな大葉の香りとハラペーニョのピリ辛さが牛肉の旨みを引き立てるという。
ビッグボーイ「トマトサルサ手ごねハンバーグ(150g)」1,045円
また、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと一緒に楽しめる「トマトサルサ手ごねハンバーグ(150g)」(1,045円)や、「トマトサルサグリルチキン(200g)」(1,089円)もラインアップ。
ビッグボーイ「トマトサルサグリルチキン(200g)」1,089円
なお、トマトサルサソースは単品(242円)でも注文することができる。
