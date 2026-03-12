BTS、Spotifyとグローバルキャンペーン開催！新AL『ARIRANG』を“解読”する参加型イベント始動
BTSが、Spotifyを通じてファン参加型イベントを開催する。
BTSは、新アルバム『ARIRANG』のリリースを記念し、Spotifyとコラボレーションしたグローバルキャンペーン「SWIMSIDE」を実施する。
本キャンペーンは、ファンが様々な手がかりを探し、アルバムに関連するコンテンツを解読する形式となっており、全世界のファンが同時に楽しめる構成になっている。
アルバム発売前からファンの期待感を高めるためのプロジェクトとして企画された今回のキャンペーンでは、インタラクティブコンテンツを通じてアルバムのコンセプトやメッセージをいち早く体験することができる。ファンはSpotifyを通じて関連コンテンツを探索し、ヒントを解き明かしながらイベントに参加できる。
新アルバム『ARIRANG』には全14曲が収録される。タイトル曲『SWIM』をはじめ、BTSの新たな音楽性を示す多彩な楽曲が収められるという。
BTSは『ARIRANG』のリリースを通じて、待望の“完全体”活動を本格的に予告。世界中の音楽ファンから注目が集まっている。