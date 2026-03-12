【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー】 予約開始：3月13日16時 9月 発送予定 価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」を9月に発売する。3月13日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は26,400円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より、総帥シャア・アズナブルが搭乗するMS「サザビー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

機体の各所にレイアウトされたダイキャストパーツは、重モビルスーツとしての重量感と、劇中での軽快なアクションポーズ再現の両立に貢献しており、また、「シャア」の代名詞「赤」の彩色は、練り込まれた配色パターンにより、設定の印象のまま情報量を引き上げることに成功。細かくプリントされたマーキングもリアリティを高めている。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」

サイズ：全高 約160mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左5種右6種シールドビーム・ショット・ライフルロング・ライフルビーム・トマホーク・ファンネル（展開）×6ビーム・サーベル用エフェクトパーツ一式ビーム・トマホーク用エフェクトパーツ一式ファンネル用エフェクトパーツ一式専用支柱台座一式

(C)創通・サンライズ

