「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」が3月13日16時よりプレバンにて予約開始！
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー】 予約開始：3月13日16時 9月 発送予定 価格：26,400円
本体
交換用手首パーツ左5種右6種
シールド
ビーム・ショット・ライフル
ロング・ライフル
ビーム・トマホーク・ファンネル（展開）×6
ビーム・サーベル用エフェクトパーツ一式
ビーム・トマホーク用エフェクトパーツ一式
ファンネル用エフェクトパーツ一式
専用支柱
台座一式
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」を9月に発売する。3月13日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は26,400円。
本製品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より、総帥シャア・アズナブルが搭乗するMS「サザビー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。
機体の各所にレイアウトされたダイキャストパーツは、重モビルスーツとしての重量感と、劇中での軽快なアクションポーズ再現の両立に貢献しており、また、「シャア」の代名詞「赤」の彩色は、練り込まれた配色パターンにより、設定の印象のまま情報量を引き上げることに成功。細かくプリントされたマーキングもリアリティを高めている。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」サイズ：全高 約160mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容
※画像はイメージです。
※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。