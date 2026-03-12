ここからがハイライトだ！ 「仮面ライダーギーツ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」がプレバンにて3月13日16時より予約開始
【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX】 3月13日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：11,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は11,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーギーツ」より「浮世英寿」がデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットして変身した姿「仮面ライダーギーツIX」がS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
特徴的な純白のボディにオレンジのラインが走るデザインが再現され、狐面のような頭部なども再現されている。クリアパーツの複眼から覗く内部モールドや、デザイアドライバーにセットされたブーストマークIXバックルも精密に造形されている。
ギーツバスターQB9が付属し、ブレードモードとガンモードの2種に変形可能で、交換用手首パーツと組み合わせることで、武器を振るうアクションシーンを楽しめる。
9本の尾には軟質素材が採用され、形状とディテールの再現度を追求し、尾は一本一本が独立可動し、豊かな表情付けが可能となっている。
魂ブログ更新：全て超越した創世の力！「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」3月13日（金）魂ウェブ商店受注開始- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 11, 2026
📌https://t.co/q9tH6d6FWY
待望の商品化となる仮面ライダーギーツの最強フォームを、オール撮りおろしでご紹介！#t_shf #仮面ライダーギーツ pic.twitter.com/nvT3WaQehR
