【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX】 3月13日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：11,000円

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーギーツ」より「浮世英寿」がデザイアドライバーにブーストマークIXバックルをセットして変身した姿「仮面ライダーギーツIX」がS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

特徴的な純白のボディにオレンジのラインが走るデザインが再現され、狐面のような頭部なども再現されている。クリアパーツの複眼から覗く内部モールドや、デザイアドライバーにセットされたブーストマークIXバックルも精密に造形されている。

ギーツバスターQB9が付属し、ブレードモードとガンモードの2種に変形可能で、交換用手首パーツと組み合わせることで、武器を振るうアクションシーンを楽しめる。

9本の尾には軟質素材が採用され、形状とディテールの再現度を追求し、尾は一本一本が独立可動し、豊かな表情付けが可能となっている。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映