

相模原市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります

弁護士は、法的トラブルの予防や解決をサポートしてくれる法律の専門家です。相模原市やその周辺地域では、個別の法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも弁護士による無料相談を受け付けています。弁護士へ相談することで「抱えている課題を整理できる」「問題の早期解決が見込める」といったメリットを得られます。しかし、無料相談は通常1回30分～1時間ほどと時間が限られているため、有効に活用するには事前の準備が大切です。この記事では、相模原市で利用可能な弁護士の無料相談窓口の特徴や、相談を有効活用するコツ、弁護士選びの注意点などについて解説します。

1. 相模原市で弁護士に無料相談ができる窓口4選

相模原市で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】相模原市で無料相談に対応している弁護士事務所

法的トラブルを抱えており、弁護士への依頼を検討している場合は、無料相談に対応している弁護士事務所への相談がお勧めです。相模原市には初回相談を無料で受け付けている事務所がありますが、2回目以降の相談は有料となる事務所が多いです。

弁護士は取扱業務が幅広く、得意分野や対応可能分野がそれぞれ異なります。自分が相談したい内容に対応しているか、あらかじめ事務所のホームページや電話での問い合わせで確認しておきましょう。

特定の分野で豊富な実績や経験を持つ弁護士からアドバイスを受けたい人や、個別の事情に合わせた具体的な解決策を求めている人は、初めから弁護士事務所に相談することをお勧めします。相談後には正式に依頼もできるため、スムーズな問題解決を図れます。

相談の予約は、事務所ホームページの予約フォームやメール、電話などで行います。なかには、電話やメール・LINEで直接相談に乗ってくれる事務所もあります。

1-2. 相模原市周辺の法テラス

法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。資産や収入が一定基準以下の人を対象に、同一案件について30分×3回までの無料法律相談を実施しています。収入・資産の条件は法テラスのウェブサイトから確認できます。

法テラスでは弁護士費用の立替払いも行っているため、経済的な理由で弁護士への相談や依頼が難しい人にお勧めの相談窓口です。

ただし、法テラスに直接相談する場合は担当弁護士を選べません。自分で選びたい場合は、法テラスと契約している弁護士に先に連絡を取り、その弁護士から法テラスの利用を申し込みましょう。

相模原市には法テラスはないものの、神奈川県内には3つの法テラスがあります。

1-3. 相模原市周辺の弁護士会の相談窓口

神奈川県には、神奈川県弁護士会があり、県内各地に法律相談を受け付ける窓口が設けられています。神奈川県弁護士会には複数の支部があり、その一つとして相模原支部が設置されています。地域ごとに支部が設けられている点が、神奈川県弁護士会の特徴です。

相模原支部の管轄地域には、相模原法律相談センターが設けられており、相模原市内および周辺地域の相談窓口として利用されています。相模原法律相談センターで実施されている法律相談は予約制となっており、電話またはインターネットによる予約が可能です。相談は平日に実施されており、曜日や時間帯は相談内容によって異なります。詳細については、で確認してください。

1-4. 相模原市役所の無料相談窓口

相模原市では、相続や離婚など、個人の暮らしに関わる日常生活上の法律問題について、を実施しています。相談は弁護士が対応し、相模原市内に在住・在勤・在学の方が対象です。相談は予約制で、来所による対面相談のみとなっています。

相模原市の法律相談は、当日予約受付と事前予約受付の2種類があります。相談日は区ごとに異なり、緑区・中央区・南区の各区役所や、まちづくりセンターなどで実施されています。相談時間は1人20分以内で、同一案件での相談は1回限りです。

2. 相模原市の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的な問題に対する解決策を助言したり、代理人として相手方と交渉したり、裁判手続きを進めたりしてくれます。対応分野は、相続や離婚問題、交通事故、借金問題、刑事事件など多岐にわたります。

各分野での代表的な相談内容を見ていきましょう。

【相続】

・遺産分割について相続人間で話がまとまらない

・遺留分を侵害されている

・将来のトラブルを防ぐために遺言書を作成したい

・亡くなった人に借金があるため相続放棄をしたい

・どのような相続財産があるか調査する方法を知りたい

【離婚問題】

・離婚の可否や手続きの流れを教えてほしい

・財産分与の方法について意見が合わない

・子どもの親権や養育費の条件で揉めている

・慰謝料の一般的な相場を知りたい

【交通事故】

・相手方の保険会社との交渉が難航している

・提示された賠償金額が妥当か知りたい

・後遺障害等級の認定手続きについて知りたい

【借金問題】

・債務整理にはどのような方法があるのか知りたい

・毎月の返済額を減らしたい

・家族や会社に内緒で借金問題を解決したい

・払い過ぎた利息（過払い金）の返還請求をしたい

【刑事事件】

・早期に釈放されたい

・無罪判決や執行猶予付きの判決を獲得したい

・不起訴処分を勝ち取りたい

・被害者との示談交渉の進め方を知りたい

・逮捕された家族（本人）と面会したい

3. 弁護士が24時間電話で無料相談に対応している窓口はある？

早朝や深夜などは、ほとんどの弁護士事務所が営業時間外です。しかし、緊急性が高い事案について相談したい場合に、なるべく早く弁護士に対応してもらう方法を解説します。

3-1. 24時間電話で相談に対応している窓口は少ない

弁護士が24時間体制で待機し、いつでも電話相談に応じてくれる窓口はほとんどありません。

ただし、刑事事件など急を要する案件については、早朝や夜間でも対応している弁護士事務所もあります。そうした事務所に連絡すれば、対応してもらえる可能性があります。

3-2. メール・LINEなら夜間や早朝の相談も可能

弁護士事務所の営業時間外に相談したい場合は、メールや問い合わせフォームを利用するのが有効です。メールで相談内容を送っておけば、翌営業日以降に弁護士が確認し、回答をくれるでしょう。

メール相談のメリットは、質問したいことを整理してから伝えられる点です。また、関連資料をデータで送れば、弁護士が状況をより詳しく把握できるため、的確なアドバイスをもらえる可能性が高まります。

一方で、メールでの回答には時間がかかる場合もあります。また、文章だけでは複雑な事情を伝えきれず、十分な回答が得られない可能性がある点には注意が必要です。回答を急ぐのなら、メールを送るだけでなく営業時間内に電話でも問い合わせてみることをおすすめします。

また、最近はメールだけでなくLINEなどでの相談を受け付けている弁護士事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

たとえば「」では、電話やチャット、SNSなどで24時間相談を受け付けています。暮らしの困りごとや子育て、DVなど、相談できる内容はさまざまです。

ただし、担当者は弁護士ではないため、法的なアドバイスをしたり解決策を提示したりすることはできません。

4. 相模原市で弁護士に無料相談するメリット

相模原市で弁護士に無料相談をするメリットは、主に以下の4つです。

現状の課題や問題点を整理できる

法的なアドバイスがもらえる

問題の早期解決が図れる

弁護士の人柄や相性を確認できる

4-1. 現状の課題や問題点を整理できる

法的なトラブルに巻き込まれると、感情的になり問題の全体像が見えなくなってしまうことがあります。そのままにしておくと状況が悪化し、解決が困難になるおそれもあります。

弁護士に相談することで、問題を冷静に分析でき、解決すべき課題や理想的な解決方法を明確にできるでしょう。

4-2. 法的なアドバイスがもらえる

法的トラブルを適切に解決するには、法律の知識が不可欠です。弁護士から法的根拠に基づいたアドバイスを得ることで、問題解決に向けた正しい道筋を立てることが可能になります。

4-3. 問題の早期解決が図れる

早い段階で弁護士に相談することで、事実確認や証拠の確保などの初期対応を迅速に行えます。トラブルの拡大を防ぎ、結果として問題の早期解決が目指せるでしょう。

また、正式に依頼をすれば、相手との交渉を代理してくれます。説得力のある主張ができるため、交渉がスムーズに進みやすくなります。相手との面倒なやりとりや精神的ストレスから解放される点も大きなメリットといえるでしょう。

4-4. 弁護士の人柄や相性を確認できる

弁護士は年齢や人柄、得意とする専門分野が一人ひとり異なります。無料相談の機会を利用すれば「この弁護士に安心して任せられるか」を事前に確認できます。

特に、トラブルの相手との交渉や裁判など、長期的なサポートが必要となる場合には、依頼者と弁護士の信頼関係が重要です。コミュニケーションの取りやすさや相性などをしっかりと見極めることが大切です。無料相談を複数回利用して比較すれば、自分と相性の良い弁護士を見つけることができるでしょう。

5. 相模原市で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

相模原市で弁護士に無料相談をする際は、以下の3点に留意しましょう。

複雑な案件には対応してもらえないこともある

無料相談の時間が短い

担当する弁護士を選べない

5-1. 複雑な案件には対応してもらえないこともある

自治体や弁護士会などの無料相談窓口では、複雑な事案に対する具体的なアドバイスは得られないことが多いです。相談時間が限られているため、その場では一般的な法律知識や制度の説明に限定される可能性があります。

具体的な解決策が知りたい場合は、初めから弁護士事務所に相談しましょう。2回目以降の有料相談も活用し、十分に時間をかけて弁護士と話し合う必要があります。

5-2. 無料相談の時間が短い

多くの弁護士の無料相談は、1回あたり30分から1時間程度と時間が限られています。貴重な時間で最大限のアドバイスを得るためには、自分の状況や聞きたいことを事前に整理し、要点を絞って説明することが重要です。

相続の相談であれば、相続人や相続財産に関する資料などを持参すると、弁護士が相談内容を把握しやすくなります。どのような資料を用意すればいいか、相談前に弁護士に確認しておくとよいでしょう。

5-3. 担当する弁護士を選べない

自治体や弁護士会などの公的な相談窓口では、担当してくれる弁護士を選ぶことができません。そのため、相談したい内容に関する知識や経験が少ない弁護士が担当になる可能性があることを念頭に置く必要があります。

一方で、弁護士事務所に相談する場合は、事務所の得意分野と相談内容が一致する事務所を自分で選ぶことができます。得意分野は事務所のホームページなどで確認してください。

6. 相模原市で無料相談ができる弁護士の探し方

相模原市内で無料相談を受け付けている弁護士の探し方を紹介します。

6-1. インターネットやマップで検索する

Yahoo!などの検索エンジンを利用すれば、網羅的に弁護士事務所を探すことができます。たとえば「相模原市 相続 弁護士」「相模原市 離婚 弁護士」などのキーワードで検索すれば、得意分野を絞って相模原市内の弁護士事務所を検索できます。

また、自宅や職場などからアクセスのよい事務所を探したい場合は、地図アプリで検索する方法も有効です。

6-2. ポータルサイトを活用する

条件を絞って効率的に弁護士事務所を探したいなら、ポータルサイトの活用がお勧めです。事務所のプロフィールも載っているため、複数の事務所で実績や得意分野を簡単に比較できます。

相続に関する相談なら「相続会議」、離婚や男女関係に悩んだら「離婚のカタチ」、借金相談なら「債務整理のとびら」を利用すれば、全国の相談に詳しい弁護士が見つかるでしょう。

エリアや相談内容のほか「初回相談無料」「土日祝OK」などのこだわり条件を入れて、ピンポイントで自分に合った事務所を探せます。誰でも無料で利用できるため、ぜひ活用してみてください。

6-3. 知人や友人から紹介してもらう

弁護士への依頼経験がある知人や友人からの紹介であれば、信頼できる弁護士に巡り合える可能性が高くなります。弁護士側も、過去に依頼を受けた人からの紹介は安心できるため、初回から円滑なコミュニケーションを築けるというメリットがあります。

ただし、紹介してもらった弁護士が自分の相談したい内容に詳しいとは限りません。自分の相談したい内容に対応してもらえるかどうかは、依頼前に確認しておきましょう。

7. 相模原市で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

相模原市で弁護士の無料相談を有効に活用するためのポイントを紹介します。

7-1. 相談前に資料や質問を準備しておく

相談前に、聞きたいことや最終的な希望を整理しておきましょう。メモに残しておくと聞き忘れを防止できます。また、相談内容に関連する資料を持参することも大切です。たとえば相続に関する相談であれば、遺言書や相続人がわかる戸籍謄本、財産目録などがあるとよいです。

弁護士としても「どんな問題があって、どのように解決したいか」を把握できると、相談者の事情や希望に沿った解決策を提案しやすくなります。

7-2. 複数の事務所を比較する

依頼まで検討している場合は、複数の事務所で無料相談を行い、対応の差や弁護士との相性、費用などを総合的に比較しましょう。同じ質問を投げてみて、アドバイスの内容や説明の仕方を比べるのも有効です。

無料相談をしたら必ず依頼しなければいけないということはありません。依頼後に後悔しないように、事務所選びは慎重に行いましょう。

7-3. 早い段階で相談する

法的な問題は、なるべく早めに弁護士に相談することが重要です。自分だけの判断でアクションを起こすと、取り返しのつかない状況になったり、不利な立場に追い込まれたりする可能性があります。

状況が悪化してからでは、無料相談だけでは解決できないおそれもあります。判断に迷ったら、まずは弁護士に無料相談してみるのが賢明です。

8. 相模原市で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談と比べて手を抜かれる？

無料相談だからといって、弁護士が手を抜くことは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を正式な依頼につなげる機会ととらえており、相談者の信頼を得るために誠意をもって対応しようとします。

弁護士のアドバイスの質を左右するのは、相談料の有無ではなく、むしろ弁護士個人の知識や経験です。複数の事務所に無料相談をして、信頼できる弁護士を探しましょう。

Q. 無料相談後に、正式な契約を強引に営業されることはある？

無料相談の後に、その弁護士に正式に依頼するかどうかを決めるのは相談者です。弁護士側から強引に依頼を勧められることは、基本的にありません。

Q. 弁護士の無料相談は何回でもできる？

相談時間や相談回数に制限が設けられていることが多いです。多くの弁護士事務所では、初回相談のみ無料とし、2回目以降の相談は有料としています。

ただし、事務所や相談内容によっては「何回でも相談無料」としているケースもあるため、事前に確認してみてください。

Q. 弁護士のランキングや口コミは弁護士選びの参考になりますか？

弁護士のランキングや口コミは参考情報のひとつとして捉え、すべてを鵜呑みにしないことが大切です。ネット上の評判が、必ずしも弁護士の実力やあなたとの相性を保証するものではありません。

実際に事務所へ足を運び、弁護士の説明や人柄、話しやすさなどを自分の目で確かめることが最も確実です。

9. まとめ 依頼を検討しているなら弁護士事務所への相談がお勧め

法的な悩みがある場合は、早い段階で弁護士への相談を検討しましょう。相模原市やその周辺では、弁護士事務所のほかに弁護士会や市役所、法テラスで無料相談を行っています。

限られた相談時間を有意義なものにするためには、事前に質問事項や資料などを用意しておくことをお勧めします。弁護士からより多くの具体的なアドバイスをもらうことで、解決への見通しが立ちやすくなるでしょう。

自分に合った弁護士事務所を探したい場合は「相続会議」や「離婚のカタチ」、「債務整理のとびら」などのポータルサイトが便利です。無料相談を受け付けている事務所も多数掲載されているため、ぜひ活用してみてください。

（記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています）