木村文乃、手作りの“ひとりめし”披露 “整理したい食材”で作った食卓に反響「最強です」「バランスバッチリ」
俳優の木村文乃（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ひとりめし”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「バランスバッチリ」手作りの“ひとりめし”を披露した木村文乃
木村は「先日のひとりめし」と書き出し、「ナス入りしょうが焼き」「レタ千サラダ、トマト」「わかめと胡瓜の酢のもの」「カボチャ煮」「五目ひじき」「しめじと玉ねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と、この日の献立を紹介。主菜のナス入りしょうが焼きを中心に、副菜やみそ汁、ごはんが並ぶ、栄養バランスの取れた食卓を公開した。
続けて「整理したいぶたがあったらとりあえずしょうが焼きにしてしまう だって無限に美味しいよね？」とつづり、「生姜の風味も甘辛いタレも それが染みたレタスも全てがパーフェクトッ」とお気に入りの一皿であることを明かした。一方で、「残念なのは花粉症によりボンヤリしてる味覚だけ」とも記し、「もはや国民病よね みんなでツラい時期頑張って乗り越えよーねー」と呼びかけている。
コメント欄には「美味しそう」「茄子と豚肉って合うよねー！」「豚肉最強です」「バランスバッチリ美味しそぉ〜」などの声が寄せられている。
木村は、2016年11月に演技講師の男性との結婚を発表するも、19年夏頃に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子出産を報告した。
