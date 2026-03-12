タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」30周年でポスター刷新 第1弾に峯田和伸＆若葉竜也ら登場
タワーレコードの“コーポレート・ボイス“として長年親しまれてきた「NO MUSIC, NO LIFE.」が誕生30周年を迎え、ポスターデザインがリニューアルされることが決定した。その記念すべき第1弾に、青春音楽映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』でW主演する峯田和伸、若葉竜也、共演の吉岡里帆、そして監督の田口トモロヲが起用された。
【動画】映画『ストリート・キングダム』本予告
「NO MUSIC, NO LIFE.」は1996年はキャンペーンの一つとしてスタートし、翌年からはミュージシャンや著名人が出演するポスターシリーズへと発展。これまで約500組が参加し、音楽カルチャーを象徴する存在として支持されてきた。今回、30年という節目を機にビジュアルコンセプトを一新し、新たなスタートを切る。
リニューアル第1弾ポスターは、峯田が書き下ろした文字が印象的な唯一無二のデザインに仕上がった。撮影を振り返り、峯田は「参加できて本当にうれしかったです。最高でした！」と喜びを語り、若葉は「（撮影は）あっという間に終わって、こんな速度で終わるんだなと思いました（笑）」とコメント。吉岡も「（プロモーション活動が）始まったんだなと感じて、うれしかったです」と作品公開に向けた期待を口にした。田口監督は「ぜひ、観てください！そして、感じてください」と手応えをにじませた。
ポスターは本日（3月12日）からタワーレコード全店で掲出される。あわせて公式SNSでは、和やかな撮影現場の様子を収めたメイキング映像なども公開予定。
さらに、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のタワーレコード限定の連動キャンペーンを実施。「東京ロッカーズ」旧譜キャンペーンでは、対象商品を購入した人に先着で、映画の原作者・地引雄一氏が当時撮影した貴重なスチール写真を使用したスマホサイズステッカーをプレゼント。特典は全6種のうち1種がランダムで配布される。実施期間は3月19日から4月12日までで、特典がなくなり次第終了となる。
さらに、タワーレコード店舗では、対象商品以外でも税込3000円以上の購入者に、映画出演俳優とモデルとなったアーティストによるコラボデザインのスマホサイズステッカーを配布。こちらは全8種のうち1種がランダムでプレゼントされる。
また、映画公開を記念したパネル展も開催。渋谷店や新宿店、梅田NU茶屋町店、福岡パルコ店など一部店舗では映画の場面写真に加え、地引氏が撮影したアーティストのスチール写真パネルも展示される。期間中、対象商品購入者の中から抽選でスチール写真パネルが当たる企画も用意されている。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、1978年に日本のロックシーンを一変させた伝説的ムーブメント「東京ロッカーズ」を題材にした青春音楽映画。3月27日より全国公開。
