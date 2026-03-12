【ひらがなクイズ】解けたらすっきり！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは東南アジアのあの国
語彙の意外な共通点を探り当てて、思考のコリをほぐしてみませんか？
今回は、身近なコミュニケーションの言葉から世界の地名まで、多彩な単語をピックアップしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、じっくりと思考を巡らせてみましょう。
□□すめ
か□□
ら□□
□□そわけ
ヒント：東南アジアに位置する、海に面していない内陸の国といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おす」を当てはめると、次のようになります。
おすすめ（お勧め／お薦め）
かおす（カオス）
らおす（ラオス）
おすそわけ（お裾分け）
一押しの品を教える「おすすめ」や、幸せを共有する「お裾分け（おすそわけ）」の中に、混沌を意味する「カオス（かおす）」や国名の「ラオス（らおす）」が、文字のパーツとして共通していました。全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字をハブにして見事に結びつきましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
