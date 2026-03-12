「どういうお笑いなん？」人気芸人、“サイバーテロ攻撃”訴える抗議文に厳しい声も。「もっと面白くしろ」
お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身さんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在開催中の賞レース「耳スピ 売る1グランプリ」に対して、抗議文を公開しました。
【そいつどいつが公開した抗議文】
これを受けて市川さんは今回の投稿で、相方の松本竹馬さんと連名で書かれた「耳スピ売る1グランプリについての抗議文」を公開しています。抗議文の中で市川さんは、再生回数が減った原因について「他の参加者芸人からの『サイバーテロ攻撃』と疑っております」と言及。さらに“特に疑念のある2組”として、同じく出場中のコンビ・いぬとカゲヤマの名前を挙げています。
現状を受け、そいつどいつは運営に同賞レースのやり直しを要求。さらに出場中のコンビ名を出しながら「ネタ動画に一切、商品の情報を入れない動画」「普段している有りネタに、商品のPRを入れ込んだだけのネタ」を禁止するように呼び掛けました。
一方で「運営はちゃんとしてると思うけどな。動画もっと面白くしろよ」「再生数伸びんからって勝手に裏付けもせずサイバーテロとかやり直し要求とかほざいてるけどどういうお笑いなん？やり直ししたとして、誰が笑えるん？線引き間違えてるでお前」など、厳しい声も上がっています。
果たして一連のやりとりは“プロレス”なのか、今後の動向にも注目が集まります。(文:宍戸 奏太)
【そいつどいつが公開した抗議文】
「『サイバーテロ攻撃』と疑っております」現在開催中の同賞レースは、ドンデコルテやヨネダ2000など計8組の人気コンビが、指定された商品のPRを盛り込んだネタ動画を作成して、YouTubeでの視聴回数を争う新しい賞レース。そいつどいつも出場する中、披露したネタ動画の再生回数が公開直後から次第に減り始める事態に。
現状を受け、そいつどいつは運営に同賞レースのやり直しを要求。さらに出場中のコンビ名を出しながら「ネタ動画に一切、商品の情報を入れない動画」「普段している有りネタに、商品のPRを入れ込んだだけのネタ」を禁止するように呼び掛けました。
“抗議文”に厳しい声も……抗議文公開後の同日、運営に当たる「神保町よしもと漫才劇場」公式Xは「耳スピ 売る1グランプリ」中間発表を投稿。これに市川さんが「ご確認頂けましたでしょうか？ご対応お願い致します」と反応すると、コメントでは「再生数が減る謎現象wwwww」「泥仕合始まってて最高」「本当にサイバー攻撃だったら怖いですね」などの声が寄せられました。
一方で「運営はちゃんとしてると思うけどな。動画もっと面白くしろよ」「再生数伸びんからって勝手に裏付けもせずサイバーテロとかやり直し要求とかほざいてるけどどういうお笑いなん？やり直ししたとして、誰が笑えるん？線引き間違えてるでお前」など、厳しい声も上がっています。
果たして一連のやりとりは“プロレス”なのか、今後の動向にも注目が集まります。(文:宍戸 奏太)