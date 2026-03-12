「即納可能」な店舗も存在？

ホンダの原付二種レジャーバイク「ダックス125」に、新色として「パールホライゾンホワイト」が設定され、2026年2月20日から発売されました。

往年の名車「ダックスホンダ」を現代に復活させたダックス125は、家族や仲間と共に楽しめるモデルとして高い人気を誇ります。

【画像】超カッコいい！ コレがホンダ「”新”ダックス125」です！ 画像で見る（17枚）

そして、ダックス125最大の特徴は、モデル名の由来でもあるダックスフンドの胴長シルエットを彷彿とさせる、鋼板プレス製のT字型バックボーンフレームです。

ボディサイズは全長1760mm×全幅760mm×全高1020mmで、ホイールベースは1200mm。ロングタイプのダブルシートを備えているため二人乗りも容易で、多様なライフスタイルに寄り添います。

また、パワーユニットには、空冷4ストロークOHC単気筒の123ccエンジンを搭載。左手のクラッチ操作が不要な自動遠心クラッチと4段変速の組み合わせにより、誰でも軽快な走りを楽しめるとされています。

さらに、足まわりには12インチのキャストホイールと前後ディスクブレーキを採用し、前輪にはABSを標準装備するなど、初心者からベテランまで納得できる、充実したメカニズムが凝縮されています。

そして、今回追加された「パールホライゾンホワイト」は、シンプルながらも上質さを感じさせる色合いで、モダンな街並みでもその存在感を際立たせるといいます。

あわせて、継続色の「パールシャイニングブラック」ではフロントフェンダーの配色を変更し、装いを一新しました。

2色ともに車体側面のロゴにはゴールドの配色があしらわれ、より高級感を高めた仕上がりとなっています。

では、新色の導入について、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

関東圏の担当者は、現在の状況を次のように語ります。

「新色のパールホライゾンホワイトに対しては、『どんな服装にも合わせやすそう』『街乗りに映えそう』など、女性のお客様を中心に高い関心を寄せられている印象です。

また、今回の新色追加により、もともとの性能面での安心感に加えて視覚的な軽やかさもプラスされたことで、デザインと乗りやすさの両立を求められるお客様に選んでいただける決定打になっていると実感しています」。

一方、関西圏の販売店担当者は次のように語ります。

「当店では新色のホワイトが先行して入荷するため、現時点であれば即納でのご案内も可能な状況です。

ただ、春先のバイクシーズンに向けてご予約が重なることが予想されるので、気になっているお客様にはお早めのアクションをおすすめしております。

反響の中身としましては、かつてダックスに乗っていらしたお客様が『懐かしいけれど、この新しいホワイトは新鮮で目を引くね』とリターンされるケースも多い印象です。

また、大型バイク所有者様のセカンドバイク需要や、カブシリーズ検討層からの代替案として選ばれるなど、非常に幅広いニーズを肌で感じています」。

このように、販売店現場ではダックス125の新色が新たな層を惹きつける要因となっているようです。

都会的な新色をまとったダックス125の注目度は、春のツーリングシーズンに向けてますます加速していくかもしれません。