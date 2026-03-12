これがどう影響するんだろう？

イスラエルのワイツマン科学研究所などは、木星がこれまで考えられてきた形よりもわずかに小さく、平たいという新たな計測結果を発表しました。この論文は、英科学誌『Nature Astronomy』に掲載されています。

教科書を更新する必要があります。ただ、木星の大きさそのものが変わったわけではありません。その測り方が変わったのです。

とこの研究の上席著者であり、ワイツマン科学研究所に所属する天文学者、Yohai Kaspi氏は語ります。

50年前のデータから新たな発見

Image: Gabriel Fiset via JPL-Caltech

木星は、太陽系最大の惑星として知られる巨大なガス惑星。直径は地球の11倍の約14万キロメートルで、水素やヘリウムなどのガスが主成分の厚い大気に覆われています。

史上初の木星探査機「パイオニア10号」は、1972年に打ち上げられ、1973年末には歴史的な接近飛行が記録されました。「ボイジャー1号」と「ボイジャー2号」のミッションが行われたのは、その約6年後のことです。これらのミッションで、人類は初めて木星の大きさを測定し、ガス惑星の形状が解析されました。

木星惑星は完全な球体ではなく、やや扁平な形をした楕円体と説明される方が正確です。初期データによる木星の赤道半径は約7万1492キロメートル、北極と南極を結ぶ極半径は約6万6854キロメートルで、誤差範囲はおよそ4〜10キロメートルとされていました。

これらの推定値は半世紀以上にわたり天文学界の定説となってきましたが、同時に科学者たちはそれが完全ではないことも理解されてきました。というのも、測定は限られたわずか6回の観測データに基づいており、木星の大気を形作る強力な風の影響が考慮されていなかったから。

そして時は進み、探査機「ジュノー」が打ち上げられたのは2011年のこと。2016年からは木星周回軌道に入り、2021年にはミッションが延長され、ジュノーは地球から見て木星の後ろを通る軌道に投入されました。これにより、木星の大きさに関する詳細な情報を収集するのに最適な位置にジュノーが配置されたと研究者はいいます。

電波観測の回数は26回と大幅に増え、Kaspi氏が主導した以前の研究で明らかになった木星に吹く強い風の影響も考慮されています。

ほんのちょっと小さくてつぶれた形だった

Image: NASA / JPL-Caltech

過去の計測データとモデルによる計算の結果、木星の新たな大きさが導き出されました。いずれも±0.4キロメートルの誤差で、平均半径6万9886キロメートル、赤道半径7万1488キロメートル、極半径6万6842キロメートルという値となりました。従来の推定値と比べて、平均半径は8km、赤道半径は4km、極半径は12km小さくなっています。

この新たな結果により、木星の赤道の直径は北極と南極を結ぶ直径より約7%長く、平たい形をしていることが明らかになりました。これは、木星の速い自転や複雑な内部の構造、大気の強い風が形に影響しているといいます。比較すると、木星は地球の約20倍も平たいんだそう。

木星の巨大さを考えると、今回の新しい測定結果は大きな違いに見えないかもしれません。しかし、研究の筆頭著者でワイツマン科学研究所の研究員、Eli Galanti氏は「この数キロメートルが重要なのです」と語ります。

正確には、惑星半径のわずかな修正が、木星内部に関する科学モデルと、重力や大気力学の観測結果との整合性を大幅に高めることにつながると、Galanti氏は説明しています。

木星はガス惑星や太陽系以外の惑星などの研究における「標準的な参照対象」として用いられてきたことから、今回の発見は太陽系内外の類似天体の研究にも重要な影響を与える可能性がある、と研究者たちは結論づけています。