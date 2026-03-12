『おさるのジョージ』×「不二家」が初コラボ！ バナナ好きにはたまらない“ミルキースイーツ”2種発売
「不二家」は、3月17日（火）から、人気キャラクター『おさるのジョージ』と初コラボレーションした商品を、全国の洋菓子店で順次発売する。
【写真】ジョージもウキウキのクッキーが登場！ 初コラボ商品詳細
■愛らしいペーパープレートも
今回登場するのは、絵本刊行85周年を迎えた『おさるのジョージ』と、発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたスイーツ2商品。
「おさるのジョージ／バナナミルキークッキー」は、ジョージも大喜びのバナナを使用したミルキー風味のクッキーで、練乳を生地に練り込みしっとりと焼き上げ、ホワイトチョコを食感のアクセントにしている。
また、3月20日（金・祝）から展開される「おさるのジョージ／幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」は、バナナスポンジにミルキーソース、ミルキーチョコクリーム、バナナクリームを重ね、上面にチョコグラサージュとバナナクリームを施したバナナ好きにはたまらない味わい。ケーキ作りを楽しむジョージの姿を描いたペーパープレートも付属する。
