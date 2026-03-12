１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々に勘右衛門（小日向文世）が登場。まさかの現状が明らかになった。

ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）が雨清水家の戸籍に入ることを勘右衛門に報告にいった松野家。松野家を絶やさぬため、跡取りに執念を燃やしていた勘右衛門だけに、跡取りであるヘブンが戸籍から抜けてしまうことに難色を示す。

だが、タツ（朝加真由美）が「そのぐらいで…もうよそ者なんですけん」などと言い出し、司之介（岡部たかし）らはキョトン。「よそ者って？」と聞くと、タツは「この人、上野勘右衛門になったんです」「上野家の籍に入りまして」と説明する。

司之介は「松野を捨てたのですか！」とすがるように言うと、勘右衛門は「捨てたわけではない。ペリーに仕送りをもらっちょるワシは、松野のままではおじょに迷惑をかけ、例の騒ぎのようなことになりかねん。それならとおタツの籍に入ったまでじゃ」と説明する。

そしてトキとヘブンに「幸せになりなさい」と声をかけ、ヘブンに「雨清水八雲」という日本名をプレゼントする。八雲は古事記に載る日本最古の和歌から取ったという。ヘブンは大感激する。

ネットも「おじじ様がまさかの上野籍に入っていたとは…」「上野の籍に入った？あの勘右衛門さんが？」「おじじ様、上野家に婿入りしとる」など驚きの声が上がっていた。