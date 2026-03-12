◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決となったベネズエラ対ドミニカ共和国の一戦を侍ジャパンの一部選手が球場で観戦した。

この試合で敗れたチームと１４日（日本時間１５日）の準々決勝で対戦する侍ジャパン。現地時間でこの日の午前３時３０分ころに日本からの１３時間以上のフライトでマイアミに到着し、午後には大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）ら一部打者が参加した練習も行われた。

ドミニカ共和国、ベネズエラの両チームのファンが試合前からお祭り騒ぎになった中で、スタンドには佐藤輝、森下、坂本の阪神トリオや吉田（レッドソックス）らが球場で見学。試合に目を光らせていた。

試合は初回にドミニカ共和国がソト（メッツ）の２ランで先取点を奪うと、３回にはマルテ（ダイヤモンドバックス）、ゲレロ（ブルージェイズ）にソロが２本出て、４回にはタティス（パドレス）が３ラン。一発攻勢で４回表終了時点で７―３とリードを奪っている。