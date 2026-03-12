松村沙友理、第1子出産を報告「抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」直筆署名も公開
【モデルプレス＝2026/03/12】元乃木坂46で女優の松村沙友理（33）が2026年3月12日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告した。
【写真】33歳元乃木坂、直筆美文字で出産報告
松村は「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と発表。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」とつづり、直筆のサインを添えた。また、同日公開したInstagramストーリーズでは「少しずつお仕事も復帰しております」と報告している。
松村は2025年12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
◆松村沙友理、第1子出産を報告
◆松村沙友理、2025年12月に結婚発表
