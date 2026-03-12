「バチェラー4」黄皓、ハワイでの結婚式ショット公開「綺麗な奥様」「映画のワンシーンのよう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4にて4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓が3月11日、自身のInstagramを更新。結婚式を挙げたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳4代目バチェラー「映画のワンシーンのよう」娘顔出し＆再婚妻との結婚式ショット
黄は「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」とつづり、ハワイの牧場で妻や娘、家族らに囲まれて幸せな時間を過ごしたことを報告。「ずっとありのままの姿で向き合ってくれる素晴らしい妻と巡り会えて毎日が幸せです」と思いつづり、ウエディングドレス姿の妻と愛娘を抱きかかえる家族ショットや、鮮やかなオレンジのドレスに身を包んだ妻と見つめ合う様子などを載せている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！映画のワンシーンのように美しいです」「娘さんも一緒のファミリー婚、幸せが溢れていて素敵すぎます」「奥様のドレス姿に見惚れてしまいました」「綺麗な奥様すぎる」「ハワイの大自然の中での挙式、憧れます」「言葉に感動しました」「これからも素敵なご家族でいてください」といった声が寄せられている。
黄は、2020年配信の「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に参加後、2021年配信の「バチェラー・ジャパン」シーズン4でバチェラーを務めた。そこでパーソナルトレーナーの秋倉諒子と結ばれ、2023年に結婚したが、2024年7月に離婚。その後2025年1月に再婚と妻の妊娠を発表しており、同年4月27日に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
