ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着姿を投稿した。

黒を基調とした花柄の小さめサイズなビキニ水着姿をアップ。「一緒にぬくぬくする？」と、ソファやイスに座ってポーズをとる姿は、98センチHカップの下乳が限界ギリギリにあふれ出そうなショットだ。

また、「このお腹、触りたくなる？」とつづり、水色基調の花柄ランジェリー＆つけ耳姿を披露。腰のくびれを強調した曲線美を際立たせた。

さらに、「熱海での温泉撮影会ありがとうございました」と感謝し、ビキニ水着姿でピースサイン。「大好きなみなぽちーむの方たちとずっと自由にいろんな場所で撮影して過去一楽しい撮影会だった 温泉入ってほくほくで帰ります」とウインクショットも添えた。

ファンやフォロワーからも「とーっても可愛い」「チャーミングで超可愛い」「最高級の可愛さ」「虜になってます」「きゅんきゅんしちゃう」「した乳すご〜いね」「美しい瞳」「美しい天使」「歴史を奏でる美女」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。