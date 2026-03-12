１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９８銭前後と前日の午後５時時点に比べ７５銭程度のドル高・円安で推移している。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９５銭前後と前日に比べ９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感から「有事のドル買い」が続き一時１５８円９８銭まで上伸した。



この日の東京市場もドル買い・円売りが先行した。前日に米長期金利が上昇したことがドルの支えとなっている一方、前日の米原油先物が反発したことでエネルギー輸入依存度の高い日本の貿易収支が悪化するとの懸念から円が売られやすくなっている。ただ、日米両政府がレートチェックを実施したとされる１月２３日につけた高値１５９円２３銭まで上値を伸ばしたあとは一服商状となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円５６銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS