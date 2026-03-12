FC東京の19歳FW山口太陽が愛媛に育成型期限付き移籍「結果で自分の力を証明できるように」
愛媛FCは12日、FC東京からFW山口太陽(19)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。
年代別の日本代表にも名を連ねる山口は、2025年にFC東京U-18からトップチーム昇格。今季はここまで公式戦の出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山口太陽
(やまぐち・たいよう)
■生年月日
2006年8月18日(19歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
184cm/79kg
■経歴
FCアビリスタ-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京
■代表歴
U-17日本代表(2023年)、U-18日本代表(2024年)、U-22日本代表(2025年)
■出場歴
J1リーグ:2試合
■コメント
▽愛媛側
「FC東京から加入することになりました山口太陽です。
このチームの力になれるように、そして自分自身の価値を結果で証明できるように、日々の練習から全力で取り組みます。
自分のゴールで愛媛FCに多くの勝利をもたらせるように戦いますので、応援よろしくお願いします」
▽FC東京側
「このたび、愛媛FCに期限付き移籍することになりました。
FC東京で過ごした時間のなかで、たくさんのことを学び、自分自身とても成長することができました。一方で、悔しい想いをすることもありました。
その悔しさを力に変えて、愛媛FCでは結果で自分の力を証明できるように全力で頑張り、力をつけてまた東京に帰ってきたいと思います。
引き続き応援をよろしくお願いします」
