　愛媛FCは12日、FC東京からFW山口太陽(19)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。

　年代別の日本代表にも名を連ねる山口は、2025年にFC東京U-18からトップチーム昇格。今季はここまで公式戦の出場がなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW山口太陽

(やまぐち・たいよう)

■生年月日

2006年8月18日(19歳)

■出身地

埼玉県

■身長/体重

184cm/79kg

■経歴

FCアビリスタ-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京

■代表歴

U-17日本代表(2023年)、U-18日本代表(2024年)、U-22日本代表(2025年)

■出場歴

J1リーグ:2試合

■コメント

▽愛媛側

「FC東京から加入することになりました山口太陽です。

このチームの力になれるように、そして自分自身の価値を結果で証明できるように、日々の練習から全力で取り組みます。

自分のゴールで愛媛FCに多くの勝利をもたらせるように戦いますので、応援よろしくお願いします」

▽FC東京側

「このたび、愛媛FCに期限付き移籍することになりました。

FC東京で過ごした時間のなかで、たくさんのことを学び、自分自身とても成長することができました。一方で、悔しい想いをすることもありました。

その悔しさを力に変えて、愛媛FCでは結果で自分の力を証明できるように全力で頑張り、力をつけてまた東京に帰ってきたいと思います。

引き続き応援をよろしくお願いします」