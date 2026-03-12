映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、Snow Manの目黒蓮のユニークなコメント動画が公開された。

■目黒蓮が“動じない坂本太郎”を表現

「動じない坂本太郎」「動じない #目黒蓮」というコメントとともに公開された映像では、ブラックのジャケットにネックレスを重ね付けしたシンプルなスタイリングで登場した目黒が、作品の見どころを語る様子が収められている。

まず「映画『SAKAMOTO DAYS』最新映像と本ビジュアルが解禁となりました」と紹介。

続けて「様々な刺客達が襲ってくる手に汗握るアクションシーン満載の映像になっております」と説明し、「特殊メイクによって推定体重140kgとなったふくよかな坂本のアクションシーンも見どころです」と作品の魅力を語った。

映像では、カメラマンが前後左右からカメラを向けるなかでも動じない“坂本太郎”らしい姿を披露。

最後は「坂本家の平和な日常とのギャップもお楽しみください」とコメントし、カメラを奪うように自分に向け、「映画は4月29日公開です。ぜひ劇場でご覧ください」と笑顔を見せた。

SNSでは「どの角度もカッコいい」「最後の笑顔にキュン」「動じないめめすごい」「笑顔の破壊力えぐい」「カメラホールド最高」「初出し映像嬉しい」といった声が寄せられている。

■『SAKAMOTO DAYS』は本ポスタービジュアル＆最新予告映像

なお、映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開予定。最新予告と本ポスタービジュアルも公開されている。

