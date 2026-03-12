連載「ベースボールの現在地」チェコのパディシャーク、新潟で得たもの

「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。チェコ代表のエース、ダニエル・パディシャークは昨年、日本で念願のプロ野球選手となった。足や腕の故障が続き、わずか3か月で退団せざるを得なかったものの、その期間に感じたことがあるという。チェコ代表の選手は、野球のほかに本業を持つセミプロが大半。パディシャークの経験には、今後のチェコ野球発展のヒントがあるはずだ。

身長196センチ。大柄なパディシャークは記者の前に立つと、右腕を見せながらはっきりと日本語を口にした。その言葉だけで、日本での3か月がどのようなものであったか想像できた。

「“シンケイ”です。シンケイを痛めて、投げられなくなってしまったんです」

2024年11月、パディシャークはチェコ代表として、名古屋で行われた侍ジャパンとの強化試合に先発した。当時は米国のジョージア大を卒業したところ。150キロを超える直球を武器にし、経済学を専攻したという右腕に今後の進路を聞くと「プロ野球選手になりたいんです……。できたら日本で」と真剣なまなざしで口にした。試合では4回1失点（自責0）の好投。翌年2月には、NPBの2軍に参加するオイシックスへの入団が発表された。新潟県長岡市に転居し、新たな生活が始まった。

ただ2試合に投げただけで、6月には退団。その原因が右腕の神経損傷だった。「新潟では原因がわからなかったので……」。その間、何度も日本語の「神経」という単語を聞き、覚えてしまったのだろう。退団はチェコに戻り、治療に専念するためだった。何とかWBCには間に合わせたものの、韓国との初戦に先発し初回に満塁本塁打を浴びた。1死しか取れずに防御率108.00という苦い結果で終え、今は復活への途上にある。

日本で始めた夢のプロ野球生活を「僕が投げていたチェコやアメリカの大学でのスタイルとは、少し違いました」と振り返る。そして「日本代表は世界一のチーム。彼らが強いのは正しいことをしているからだと思います」。その頂点につながるNPBの2軍で、いったい何を学んだのか。

「陽岱鋼選手やエドウィン・エスコバー選手のような、経験豊富な選手がたくさんいたのが良かったです。特にエスキー（エスコバーの愛称）は最高の友人でした。プロ野球選手として、長いシーズンをどう過ごすべきか。彼との会話で考えを聞き出しました。本当にためになりました」

セミプロ軍団で強くなったチェコ、今後のカギはプロ選手の増加

チェコ代表選手の多くがプレーする自国のトップリーグ「エクストラリーガ」は、レギュラーリーグが8球団5回戦総当たりの35試合。試合は週末を中心に組まれ、プレーオフや入れ替え戦を入れてもシーズンで戦うのは50試合程度だ。

だからチェコ代表は、別に本業を持つ選手が並ぶ。10日の日本戦で、5回途中まで無失点の快投を演じたサトリアは電力会社に勤め、工事管理を担当する。パベル・ハジム監督は「私は神経科医だ。野球以外のところは医師の業務をしている。消防士もいるし、エンジニアもいるし、工業デザイナーもいる。様々な野球以外の職業をもつ選手がいるんだ。多様な仕事が混ざり合っている」とユニークな言葉で、チームの現状を表現する。

それを言いわけにしないのも、チェコのスタイルだ。ハジム監督は日本戦の試合前「我々は観光をしに来たわけではない」と口にした。その後の試合は7回まで両軍無得点という緊迫した展開。8回に崩れて0-9で敗れたものの「世界最強のチームを相手に、これほど接戦を演じられる『観光客』がどこにいるでしょうか」と胸を張った。

「私たちのプレーやパフォーマンスは、単にチェコ野球や選手、ファンのための夢ではありません。これはヨーロッパ諸国や、私たちのような小さな野球国にとっての『希望』だと感じています。もし彼らが私たちの姿を見て希望を感じてくれたなら、これほど嬉しいことはありません。プロ意識を持って取り組めば、プロと対等に戦えるのだという方向性を示せたことを誇りに思います」

野球で暮らすプロではなくとも、取り組みはプロフェッショナルを志向した結果、ここまでの結果を出せたというのだ。ただ、チェコ野球はさらに上へと進もうとしている。次回のWBCは予選からの参加となり、今秋はプレミア12の予選も控える。ここで必要なのが、身も心も野球にささげ、長いシーズンを戦った経験だろう。パディシャークや、昨季巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手に期待される部分だ。チェコでも、元ロッテの荻野貴司外野手が新加入するドラッツイ・ブルノなどは、プロ選手を増やしてチームを進化させようとしている。

パディシャークは今後について「今は神のみぞ知るというところです。僕が決められることではないですし、必要とされる場所へ行きたい。日本なら最高ですし、チェコでもアメリカでも、あらゆる可能性をオープンにしています。野球を続けられるように、納得のいく選択をしたい」と口にする。プロ野球選手になるという夢を、まだ追いかけるつもりだ。

好きな日本語だという「オツカレ」と言い残し、パディシャークは東京ドームを離れた。日本の食べ物は「世界一です」と言ってやまない。「一番大好きなのは焼肉、2番目は寿司、3番目はトンカツです。トンカツ大好きです」。また日本でユニホームを着て、今度は思う存分野球を楽しんでほしい。その経験こそ、チェコ野球を次のステージへ引き上げる力となる。

